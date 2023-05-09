https://ria.ru/20230509/covid-19-1870589581.html

В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.05.2023

В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:06

2023-05-09T11:06

2023-05-09T11:06

общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 9 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 32,5%... Выздоровели за сутки 3152 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.Всего за сутки в России выявили более 2,7 тысячи случаев COVID-19, скончались 25 человек."Выявлено 2726 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус covid-19