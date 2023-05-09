https://ria.ru/20230509/covid-19-1870589581.html
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.05.2023
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:06
2023-05-09T11:06
2023-05-09T11:06
общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 9 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 32,5%... Выздоровели за сутки 3152 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.Всего за сутки в России выявили более 2,7 тысячи случаев COVID-19, скончались 25 человек."Выявлено 2726 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19
В России за сутки выявили более 2,7 тысячи случаев COVID-19
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости.
В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 9 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 32,5%... Выздоровели за сутки 3152 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.
Всего за сутки в России выявили более 2,7 тысячи случаев COVID-19, скончались 25 человек.
"Выявлено 2726 новых случаев COVID-19
. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.
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