Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/covid-19-1870589581.html
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19 - РИА Новости, 09.05.2023
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:06
2023-05-09T11:06
общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b30a26bb66815d75083baafd3936d2.jpg
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 9 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 32,5%... Выздоровели за сутки 3152 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.Всего за сутки в России выявили более 2,7 тысячи случаев COVID-19, скончались 25 человек."Выявлено 2726 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230506/koronavirus-1870180604.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823618354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_606335fc844761aba07906766477fb6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 375 человек с COVID-19

В России за сутки выявили более 2,7 тысячи случаев COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 375 человек с COVID-19, на 32,5% больше, чем накануне, выздоровели 3152 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 9 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 32,5%... Выздоровели за сутки 3152 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.
Всего за сутки в России выявили более 2,7 тысячи случаев COVID-19, скончались 25 человек.
"Выявлено 2726 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 25 человек", - говорится в сообщении.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Искоренить COVID-19 практически невозможно, заявила ВОЗ
6 мая, 15:51
 
ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала