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Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве

Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2023

Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве

Впервые в параде Победы на Красной площади приняли участие новейшие бронеавтомобили — защищенное специальное транспортное средство "Ахмат" и многоцелевой... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T13:20

2023-05-09T13:20

2023-05-09T13:20

москва

день победы

безопасность

украина

день победы — 2023

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Впервые в параде Победы на Красной площади приняли участие новейшие бронеавтомобили — защищенное специальное транспортное средство "Ахмат" и многоцелевой бронеавтомобиль "Спартак".Как отмечалось, разработанные в прошлом году бронеавтомобили на основе "КАМАЗа" предназначаются для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций.Бронеавтомобили разрабатывались непосредственно с учетом опыта спецоперации на Украине. З-СТС "Ахмат" впервые представили на форуме "Армия-2022", главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович заявил, что бронемашина была разработана за 25 дней с целью максимально насытить войска защищённой техникой, производимой в кратчайшие сроки.Бронеавтомобиль "Спартак" с несущим кузовом обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также эта модель может защитить экипаж в составе девяти военнослужащих с вооружением от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.

https://ria.ru/20230509/putin-1870580487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

москва, день победы, безопасность, украина, день победы — 2023