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Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2023
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13:20 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/broneavto-1870613457.html
Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве
Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве - РИА Новости, 09.05.2023
Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве
Впервые в параде Победы на Красной площади приняли участие новейшие бронеавтомобили — защищенное специальное транспортное средство "Ахмат" и многоцелевой... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:20
2023-05-09T13:20
москва
день победы
безопасность
украина
день победы — 2023
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Впервые в параде Победы на Красной площади приняли участие новейшие бронеавтомобили — защищенное специальное транспортное средство "Ахмат" и многоцелевой бронеавтомобиль "Спартак".Как отмечалось, разработанные в прошлом году бронеавтомобили на основе "КАМАЗа" предназначаются для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций.Бронеавтомобили разрабатывались непосредственно с учетом опыта спецоперации на Украине. З-СТС "Ахмат" впервые представили на форуме "Армия-2022", главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович заявил, что бронемашина была разработана за 25 дней с целью максимально насытить войска защищённой техникой, производимой в кратчайшие сроки.Бронеавтомобиль "Спартак" с несущим кузовом обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также эта модель может защитить экипаж в составе девяти военнослужащих с вооружением от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.
https://ria.ru/20230509/putin-1870580487.html
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москва, день победы, безопасность, украина, день победы — 2023
Москва, День Победы, Безопасность, Украина, День Победы — 2023
Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве

В параде Победы в Москве впервые приняли участие новые бронеавтомобили "Спартак" и "Ахмат"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Ахмат", представленный на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Бронеавтомобиль Ахмат, представленный на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бронеавтомобиль "Ахмат", представленный на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Впервые в параде Победы на Красной площади приняли участие новейшие бронеавтомобили — защищенное специальное транспортное средство "Ахмат" и многоцелевой бронеавтомобиль "Спартак".
Как отмечалось, разработанные в прошлом году бронеавтомобили на основе "КАМАЗа" предназначаются для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций.
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Бронеавтомобили разрабатывались непосредственно с учетом опыта спецоперации на Украине. З-СТС "Ахмат" впервые представили на форуме "Армия-2022", главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович заявил, что бронемашина была разработана за 25 дней с целью максимально насытить войска защищённой техникой, производимой в кратчайшие сроки.
Бронеавтомобиль "Спартак" с несущим кузовом обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также эта модель может защитить экипаж в составе девяти военнослужащих с вооружением от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.
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