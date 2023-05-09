Бронеавтомобили "Ахмат" и "Спартак" поучаствовали в параде Победы в Москве
В параде Победы в Москве впервые приняли участие новые бронеавтомобили "Спартак" и "Ахмат"
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Ахмат", представленный на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Бронеавтомобиль "Ахмат", представленный на выставке вооружений в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022". Архивное фото
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Впервые в параде Победы на Красной площади приняли участие новейшие бронеавтомобили — защищенное специальное транспортное средство "Ахмат" и многоцелевой бронеавтомобиль "Спартак".
Как отмечалось, разработанные в прошлом году бронеавтомобили на основе "КАМАЗа" предназначаются для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций.
Бронеавтомобили разрабатывались непосредственно с учетом опыта спецоперации на Украине. З-СТС "Ахмат" впервые представили на форуме "Армия-2022", главный конструктор предприятия "Ремдизель" Игорь Зарахович заявил, что бронемашина была разработана за 25 дней с целью максимально насытить войска защищённой техникой, производимой в кратчайшие сроки.
Бронеавтомобиль "Спартак" с несущим кузовом обеспечивает защиту от бронебойно-зажигательных пуль. Также эта модель может защитить экипаж в составе девяти военнослужащих с вооружением от подрыва взрывного устройства массой до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом.