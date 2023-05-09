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Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии - РИА Новости, 09.05.2023
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17:42 09.05.2023 (обновлено: 17:43 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/bratislava-1870648973.html
Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии
Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии - РИА Новости, 09.05.2023
Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии
Представители дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале "Славин", установленном в столице Словакии в честь... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T17:42
2023-05-09T17:43
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белоруссия
день победы — 2023
игорь братчиков
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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Представители дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале "Славин", установленном в столице Словакии в честь солдат советской армии, павших за освобождение Братиславы, сообщило во вторник российское посольство. Дипмиссия сообщила, что "принявшие участие в церемонии православные священники отслужили молебен, помянув советских воинов всех национальностей и вероисповеданий, "положивших душу свою за други своя". "На мероприятии, состоявшемся затем в российском посольстве в Братиславе, посол России Игорь Братчиков, поздравив присутствовавших с 78-ой годовщиной Великой Победы, подчеркнул необходимость смело защищать правду о событиях Второй мировой войны и решительно противодействовать нацистской идеологии и практике где бы то ни было", - говорится в информации посольства. По данным дипмиссии, "цветы к мемориалу "Славин", а также другим многочисленным советским памятникам красноармейцам в словацких населенных пунктах 8 и 9 мая были возложены российскими соотечественниками, обычными гражданами и представителями ряда политических партий и властей Словацкой Республики".
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в мире, россия, китай, белоруссия, день победы — 2023, игорь братчиков
В мире, Россия, Китай, Белоруссия, День Победы — 2023, Игорь Братчиков
Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии

Дипломаты России, КНР, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале в Братиславе

© Фото : Посольство России в СловакииДипломаты России, КНР, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале в Братиславе
Дипломаты России, КНР, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале в Братиславе - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Посольство России в Словакии
Дипломаты России, КНР, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале в Братиславе
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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Представители дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале "Славин", установленном в столице Словакии в честь солдат советской армии, павших за освобождение Братиславы, сообщило во вторник российское посольство.
«
"Руководители и сотрудники дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили венки на главном военно-мемориальном комплексе словацкой столицы "Славин", почтив память солдат и офицеров Красной Армии, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении посольства России в Словакии.
Дипмиссия сообщила, что "принявшие участие в церемонии православные священники отслужили молебен, помянув советских воинов всех национальностей и вероисповеданий, "положивших душу свою за други своя".
"На мероприятии, состоявшемся затем в российском посольстве в Братиславе, посол России Игорь Братчиков, поздравив присутствовавших с 78-ой годовщиной Великой Победы, подчеркнул необходимость смело защищать правду о событиях Второй мировой войны и решительно противодействовать нацистской идеологии и практике где бы то ни было", - говорится в информации посольства.
По данным дипмиссии, "цветы к мемориалу "Славин", а также другим многочисленным советским памятникам красноармейцам в словацких населенных пунктах 8 и 9 мая были возложены российскими соотечественниками, обычными гражданами и представителями ряда политических партий и властей Словацкой Республики".
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