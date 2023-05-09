Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии
Дипломаты России, КНР, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале в Братиславе
© Фото : Посольство России в СловакииДипломаты России, КНР, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале в Братиславе
© Фото : Посольство России в Словакии
Дипломаты России, КНР, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Представители дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале "Славин", установленном в столице Словакии в честь солдат советской армии, павших за освобождение Братиславы, сообщило во вторник российское посольство.
«
"Руководители и сотрудники дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили венки на главном военно-мемориальном комплексе словацкой столицы "Славин", почтив память солдат и офицеров Красной Армии, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом", - говорится в сообщении посольства России в Словакии.
Дипмиссия сообщила, что "принявшие участие в церемонии православные священники отслужили молебен, помянув советских воинов всех национальностей и вероисповеданий, "положивших душу свою за други своя".
"На мероприятии, состоявшемся затем в российском посольстве в Братиславе, посол России Игорь Братчиков, поздравив присутствовавших с 78-ой годовщиной Великой Победы, подчеркнул необходимость смело защищать правду о событиях Второй мировой войны и решительно противодействовать нацистской идеологии и практике где бы то ни было", - говорится в информации посольства.
По данным дипмиссии, "цветы к мемориалу "Славин", а также другим многочисленным советским памятникам красноармейцам в словацких населенных пунктах 8 и 9 мая были возложены российскими соотечественниками, обычными гражданами и представителями ряда политических партий и властей Словацкой Республики".