https://ria.ru/20230509/bratislava-1870648973.html

Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии

Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии - РИА Новости, 09.05.2023

Дипломаты России, КНР и Белоруссии возложили цветы на мемориале в Словакии

Представители дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале "Славин", установленном в столице Словакии в честь... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:42

2023-05-09T17:42

2023-05-09T17:43

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китай

белоруссия

день победы — 2023

игорь братчиков

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БРАТИСЛАВА, 9 мая - РИА Новости. Представители дипломатических миссий России, Китая, Белоруссии и Казахстана возложили цветы на мемориале "Славин", установленном в столице Словакии в честь солдат советской армии, павших за освобождение Братиславы, сообщило во вторник российское посольство. Дипмиссия сообщила, что "принявшие участие в церемонии православные священники отслужили молебен, помянув советских воинов всех национальностей и вероисповеданий, "положивших душу свою за други своя". "На мероприятии, состоявшемся затем в российском посольстве в Братиславе, посол России Игорь Братчиков, поздравив присутствовавших с 78-ой годовщиной Великой Победы, подчеркнул необходимость смело защищать правду о событиях Второй мировой войны и решительно противодействовать нацистской идеологии и практике где бы то ни было", - говорится в информации посольства. По данным дипмиссии, "цветы к мемориалу "Славин", а также другим многочисленным советским памятникам красноармейцам в словацких населенных пунктах 8 и 9 мая были возложены российскими соотечественниками, обычными гражданами и представителями ряда политических партий и властей Словацкой Республики".

https://ria.ru/20230508/slovakiya-1870530057.html

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в мире, россия, китай, белоруссия, день победы — 2023, игорь братчиков