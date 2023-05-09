https://ria.ru/20230509/bloger-1870638972.html
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы - РИА Новости, 09.05.2023
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:21
2023-05-09T16:21
2023-05-09T16:21
происшествия
авто
махачкала
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хасбулла магомедов (хасбик)
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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного кортежа, грубо нарушавшего правила дорожного движения в Махачкале. В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают дорогу, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей на пассажирском месте находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В пресс-службе МВД Дагестана уточнили РИА Новости, что на самого Хасбик протокол не составили, поскольку он не управлял автомобилем. ""Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", – написал Магомедов у себя в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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происшествия, авто, махачкала, россия, хасбулла магомедов (хасбик)
Происшествия, Авто, Махачкала, Россия, Хасбулла Магомедов (Хасбик)
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного кортежа, грубо нарушавшего правила дорожного движения в Махачкале.
В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают дорогу, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей на пассажирском месте находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В пресс-службе МВД Дагестана уточнили РИА Новости, что на самого Хасбик протокол не составили, поскольку он не управлял автомобилем.
""Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", – написал Магомедов у себя в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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