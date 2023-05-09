Рейтинг@Mail.ru
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 09.05.2023
https://ria.ru/20230509/bloger-1870638972.html
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы - РИА Новости, 09.05.2023
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T16:21
2023-05-09T16:21
происшествия
авто
махачкала
россия
хасбулла магомедов (хасбик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862028494_0:122:1080:730_1920x0_80_0_0_a4a134d00ef9f9734414d75b662ea6af.jpg
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного кортежа, грубо нарушавшего правила дорожного движения в Махачкале. В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают дорогу, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей на пассажирском месте находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В пресс-службе МВД Дагестана уточнили РИА Новости, что на самого Хасбик протокол не составили, поскольку он не управлял автомобилем. ""Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", – написал Магомедов у себя в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://rsport.ria.ru/20230331/khasbik-1862031645.html
махачкала
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862028494_0:21:1080:831_1920x0_80_0_0_8c3a3620e4b8c928155d16b991a60654.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, авто, махачкала, россия, хасбулла магомедов (хасбик)
Происшествия, Авто, Махачкала, Россия, Хасбулла Магомедов (Хасбик)
Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы

© Соцсети блогераХасбулла Магомедов
Хасбулла Магомедов
© Соцсети блогера
Хасбулла Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного кортежа, грубо нарушавшего правила дорожного движения в Махачкале.
В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают дорогу, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей на пассажирском месте находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В пресс-службе МВД Дагестана уточнили РИА Новости, что на самого Хасбик протокол не составили, поскольку он не управлял автомобилем.
""Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", – написал Магомедов у себя в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Хасбулла Магомедов
В соцсетях жестко критикуют Хасбика после избиения кошки: видео
31 марта, 09:50
 
ПроисшествияАвтоМахачкалаРоссияХасбулла Магомедов (Хасбик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала