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Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы

Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы - РИА Новости, 09.05.2023

Блогер Хасбик извинился за свадебный дрифт на дорогах Махачкалы

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T16:21

2023-05-09T16:21

2023-05-09T16:21

происшествия

авто

махачкала

россия

хасбулла магомедов (хасбик)

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МАХАЧКАЛА, 9 мая - РИА Новости. Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, принес извинения после того, как был доставлен в отдел полиции в числе участников свадебного кортежа, грубо нарушавшего правила дорожного движения в Махачкале. В понедельник в Telegram-канале МВД Дагестана было опубликовано видео, на котором видно, как машины из свадебного кортежа перекрывают дорогу, дрифтуют и выезжают на встречную полосу. В одном из автомобилей на пассажирском месте находился блогер Хасбик, который позже оказался среди тех, кого доставили в отдел. В отношении нарушителей составлены административные протоколы. В пресс-службе МВД Дагестана уточнили РИА Новости, что на самого Хасбик протокол не составили, поскольку он не управлял автомобилем. ""Решили чуть-чуть хайпануть. Черный хайп – тоже хайп. Больше такого не повторится. Народ, извиняемся. Чуть поигрались, пришлось ответить", – написал Магомедов у себя в Instagram*.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://rsport.ria.ru/20230331/khasbik-1862031645.html

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Дарья Буймова

происшествия, авто, махачкала, россия, хасбулла магомедов (хасбик)