https://ria.ru/20230509/bezopasnost-1870634846.html
Путин высоко оценил активное участие Минска в обеспечении безопасности СГ
Путин высоко оценил активное участие Минска в обеспечении безопасности СГ - РИА Новости, 09.05.2023
Путин высоко оценил активное участие Минска в обеспечении безопасности СГ
В России высоко ценят активное участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства, говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T15:44
2023-05-09T15:44
2023-05-09T15:44
союзное государство
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россия
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
день победы — 2023
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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. В России высоко ценят активное участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства, говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина в адрес главы белорусского государства Александра Лукашенко по случаю празднования Дня Победы, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. "В России высоко ценят активное участие белорусских друзей в обеспечении безопасности Союзного государства. Уверен, что, объединяя усилия и опираясь на добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы россияне и белорусы смогут преодолеть любые испытания", - процитировали в пресс-службе Лукашенко поздравительное послание, полученное от Путина. Согласно ее информации, Путин в поздравительном послании подчеркнул, что в сердцах россиян и белорусов День Победы всегда был и останется символом мужества и героизма, самоотверженности и взаимовыручки. "Наши народы никогда не забудут беспримерных подвигов фронтовиков, партизан и подпольщиков - как не забудут и чудовищных злодеяний, совершенных нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Почти восемь десятилетий прошло с того времени, как наши отцы и деды ценой огромных жертв и лишений покончили с "коричневой чумой". Однако сегодня нам приходится противостоять идейным наследникам гитлеровцев - неонацистам и их приспешникам, на совести которых тысячи человеческих жизней", - процитировали в пресс-службе поздравление. Там добавили, что российский президент попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам слова искренней благодарности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.
https://ria.ru/20230504/granitsa-1869717060.html
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в мире, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, день победы — 2023
Союзное государство, В мире, Россия, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, День Победы — 2023
Путин высоко оценил активное участие Минска в обеспечении безопасности СГ
Путин высоко оценил участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства
МИНСК, 9 мая – РИА Новости.
В России высоко ценят активное участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства, говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина в адрес главы белорусского государства Александра Лукашенко по случаю празднования Дня Победы, сообщила пресс-служба
президента Белоруссии.
"В России высоко ценят активное участие белорусских друзей в обеспечении безопасности Союзного государства. Уверен, что, объединяя усилия и опираясь на добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы россияне и белорусы смогут преодолеть любые испытания", - процитировали в пресс-службе Лукашенко поздравительное послание, полученное от Путина.
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Согласно ее информации, Путин в поздравительном послании подчеркнул, что в сердцах россиян и белорусов День Победы всегда был и останется символом мужества и героизма, самоотверженности и взаимовыручки. "Наши народы никогда не забудут беспримерных подвигов фронтовиков, партизан и подпольщиков - как не забудут и чудовищных злодеяний, совершенных нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Почти восемь десятилетий прошло с того времени, как наши отцы и деды ценой огромных жертв и лишений покончили с "коричневой чумой". Однако сегодня нам приходится противостоять идейным наследникам гитлеровцев - неонацистам и их приспешникам, на совести которых тысячи человеческих жизней", - процитировали в пресс-службе поздравление.
Там добавили, что российский президент попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам слова искренней благодарности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.
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