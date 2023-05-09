https://ria.ru/20230509/bezopasnost-1870634846.html

Путин высоко оценил активное участие Минска в обеспечении безопасности СГ

Путин высоко оценил активное участие Минска в обеспечении безопасности СГ - РИА Новости, 09.05.2023

Путин высоко оценил активное участие Минска в обеспечении безопасности СГ

В России высоко ценят активное участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства, говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T15:44

2023-05-09T15:44

2023-05-09T15:44

союзное государство

в мире

россия

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

день победы — 2023

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МИНСК, 9 мая – РИА Новости. В России высоко ценят активное участие Минска в обеспечении безопасности Союзного государства, говорится в поздравительном послании президента РФ Владимира Путина в адрес главы белорусского государства Александра Лукашенко по случаю празднования Дня Победы, сообщила пресс-служба президента Белоруссии. "В России высоко ценят активное участие белорусских друзей в обеспечении безопасности Союзного государства. Уверен, что, объединяя усилия и опираясь на добрые традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы россияне и белорусы смогут преодолеть любые испытания", - процитировали в пресс-службе Лукашенко поздравительное послание, полученное от Путина. Согласно ее информации, Путин в поздравительном послании подчеркнул, что в сердцах россиян и белорусов День Победы всегда был и останется символом мужества и героизма, самоотверженности и взаимовыручки. "Наши народы никогда не забудут беспримерных подвигов фронтовиков, партизан и подпольщиков - как не забудут и чудовищных злодеяний, совершенных нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Почти восемь десятилетий прошло с того времени, как наши отцы и деды ценой огромных жертв и лишений покончили с "коричневой чумой". Однако сегодня нам приходится противостоять идейным наследникам гитлеровцев - неонацистам и их приспешникам, на совести которых тысячи человеческих жизней", - процитировали в пресс-службе поздравление. Там добавили, что российский президент попросил передать всем проживающим в Белоруссии ветеранам слова искренней благодарности, а также пожелания доброго здоровья, благополучия и долголетия.

https://ria.ru/20230504/granitsa-1869717060.html

https://ria.ru/20230411/razvitie-1864408368.html

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в мире, россия, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, день победы — 2023