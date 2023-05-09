Рейтинг@Mail.ru
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:23 09.05.2023 (обновлено: 20:39 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2023
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить границы республики. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:23
2023-05-09T20:39
белоруссия
в мире
виктор хренин
александр лукашенко
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c4c3c8c7eaaab351e00adb6b09337704.jpg
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить границы республики.Глава минобороны в присутствии президента Белоруссии Александра Лукашенко доложил собравшимся на церемонии о ситуации, которая складывается вокруг республики. "Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам. Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок", - сказал Хренин.Он подчеркнул, что Украину "накачивают оружием", соседние с Белоруссией государства демонстрируют русофобию, набирает обороты милитаризация Польши и стран Балтии, рядом с Белоруссией стартовали крупные учения "Защитник Европы" с беспрецедентным числом участников.Глава минобороны заявил, что отдельные западные политики такими действиями толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны.
https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html
белоруссия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847033881_76:0:1213:853_1920x0_80_0_0_28282f4bdc501a0a3563817c490fcb85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, в мире, виктор хренин, александр лукашенко, украина
Белоруссия, В мире, Виктор Хренин, Александр Лукашенко, Украина
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о готовности дать отпор нарушившим рубежи страны

© Фото : Министерство обороны РББелорусские военнослужащие
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© Фото : Министерство обороны РБ
Белорусские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить границы республики.
«
"Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить священные рубежи белорусского государства. Мы сделаем все, чтобы никто не смел указывать белорусам, как нам жить на своей земле", - сказал Хренин, выступая в Минске на церемонии возложения венков и цветов к монументу Победы.
Глава минобороны в присутствии президента Белоруссии Александра Лукашенко доложил собравшимся на церемонии о ситуации, которая складывается вокруг республики. "Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам. Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок", - сказал Хренин.
Он подчеркнул, что Украину "накачивают оружием", соседние с Белоруссией государства демонстрируют русофобию, набирает обороты милитаризация Польши и стран Балтии, рядом с Белоруссией стартовали крупные учения "Защитник Европы" с беспрецедентным числом участников.
Глава минобороны заявил, что отдельные западные политики такими действиями толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны.
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
В Белоруссии заявили, что США проводят в регионе ШОС политику конфронтации
28 апреля, 10:33
 
БелоруссияВ миреВиктор ХренинАлександр ЛукашенкоУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала