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Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2023
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны
Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить границы республики. РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T19:23
2023-05-09T19:23
2023-05-09T20:39
белоруссия
в мире
виктор хренин
александр лукашенко
украина
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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить границы республики.Глава минобороны в присутствии президента Белоруссии Александра Лукашенко доложил собравшимся на церемонии о ситуации, которая складывается вокруг республики. "Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам. Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок", - сказал Хренин.Он подчеркнул, что Украину "накачивают оружием", соседние с Белоруссией государства демонстрируют русофобию, набирает обороты милитаризация Польши и стран Балтии, рядом с Белоруссией стартовали крупные учения "Защитник Европы" с беспрецедентным числом участников.Глава минобороны заявил, что отдельные западные политики такими действиями толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны.
https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html
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белоруссия, в мире, виктор хренин, александр лукашенко, украина
Белоруссия, В мире, Виктор Хренин, Александр Лукашенко, Украина
Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о готовности дать отпор нарушившим рубежи страны