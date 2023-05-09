https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870658242.html

Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны

Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны - РИА Новости, 09.05.2023

Армия Белоруссии даст отпор нарушившим границы страны, заявили в Минобороны

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить границы республики. РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T19:23

2023-05-09T19:23

2023-05-09T20:39

белоруссия

в мире

виктор хренин

александр лукашенко

украина

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МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что белорусская армия готова дать отпор любому, кто попытается нарушить границы республики.Глава минобороны в присутствии президента Белоруссии Александра Лукашенко доложил собравшимся на церемонии о ситуации, которая складывается вокруг республики. "Сегодня развязано глобальное военное противостояние между западной и восточнославянской цивилизациями. Схватка развернута по всем фронтам. Идет масштабная прокси-война, где Запад руками украинцев воюет за свои интересы, за возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок", - сказал Хренин.Он подчеркнул, что Украину "накачивают оружием", соседние с Белоруссией государства демонстрируют русофобию, набирает обороты милитаризация Польши и стран Балтии, рядом с Белоруссией стартовали крупные учения "Защитник Европы" с беспрецедентным числом участников.Глава минобороны заявил, что отдельные западные политики такими действиями толкают планету в пропасть, пытаются раздуть на территории Европы пожар Третьей мировой войны.

https://ria.ru/20230428/politika-1868367992.html

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белоруссия, в мире, виктор хренин, александр лукашенко, украина