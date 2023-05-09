https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870653480.html

В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая

В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2023

В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая

Сотрудники белорусских правоохранительных органов предотвратили теракты в преддверии 9 Мая, заявил глава КГБ страны Иван Тертель, его слова приводит Sputnik... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T18:30

2023-05-09T18:30

2023-05-09T20:33

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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники белорусских правоохранительных органов предотвратили теракты в преддверии 9 Мая, заявил глава КГБ страны Иван Тертель, его слова приводит Sputnik Беларусь."Да, это были попытки совершения терактов и это было связано именно с датой 9 Мая", — сказал он.По словам главы ведомства, удалось задержать несколько подозреваемых. Он подчеркнул, что президента республики Александра Лукашенко проинформировали о случившемся. Тертель уточнил, что подробности планируется обнародовать завтра в эфире государственного телевидения. По его словам, среди прочего "будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов"."Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад", — сказал Тертель.Глава КГБ отметил, что обстановка вокруг Белоруссии сейчас весьма напряженная. Поэтому ведомство по поручению президента ведет работу для того, чтобы не допустить нарушения спокойствия граждан, подчеркнул он. По словам Тертеля, КГБ выполняет эту задачу совместно с МВД и Госпогранкомитетом. В частности, в качестве упреждающей меры после получения сведений о готовящихся терактах пришлось усилить охрану границы, подытожил он.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, кгб белоруссии