https://ria.ru/20230509/belorussiya-1870653480.html
В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая
В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2023
В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая
Сотрудники белорусских правоохранительных органов предотвратили теракты в преддверии 9 Мая, заявил глава КГБ страны Иван Тертель, его слова приводит Sputnik... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T18:30
2023-05-09T18:30
2023-05-09T20:33
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МИНСК, 9 мая — РИА Новости. Сотрудники белорусских правоохранительных органов предотвратили теракты в преддверии 9 Мая, заявил глава КГБ страны Иван Тертель, его слова приводит Sputnik Беларусь."Да, это были попытки совершения терактов и это было связано именно с датой 9 Мая", — сказал он.По словам главы ведомства, удалось задержать несколько подозреваемых. Он подчеркнул, что президента республики Александра Лукашенко проинформировали о случившемся. Тертель уточнил, что подробности планируется обнародовать завтра в эфире государственного телевидения. По его словам, среди прочего "будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов"."Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад", — сказал Тертель.Глава КГБ отметил, что обстановка вокруг Белоруссии сейчас весьма напряженная. Поэтому ведомство по поручению президента ведет работу для того, чтобы не допустить нарушения спокойствия граждан, подчеркнул он. По словам Тертеля, КГБ выполняет эту задачу совместно с МВД и Госпогранкомитетом. В частности, в качестве упреждающей меры после получения сведений о готовящихся терактах пришлось усилить охрану границы, подытожил он.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870627859.html
https://ria.ru/20230404/obvinenie-1863045680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, кгб белоруссии
В мире, Белоруссия, КГБ Белоруссии
В Белоруссии пресекли попытки совершения терактов перед 9 Мая
Глава КГД Белоруссии Тертель сообщил о пресечении попыток совершения терактов перед 9 Мая
МИНСК, 9 мая — РИА Новости.
Сотрудники белорусских правоохранительных органов предотвратили теракты в преддверии 9 Мая, заявил глава КГБ страны Иван Тертель, его слова приводит Sputnik Беларусь
.
"Да, это были попытки совершения терактов и это было связано именно с датой 9 Мая", — сказал он.
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По словам главы ведомства, удалось задержать несколько подозреваемых. Он подчеркнул, что президента республики Александра Лукашенко проинформировали о случившемся. Тертель уточнил, что подробности планируется обнародовать завтра в эфире государственного телевидения. По его словам, среди прочего "будет показано, когда нашу молодежь, наших студентов пытаются втянуть в совершение терактов".
"Иногда люди не осознают, что поступают где-то на грани закона. На самом деле они вступили уже почти в ад", — сказал Тертель.
Глава КГБ отметил, что обстановка вокруг Белоруссии сейчас весьма напряженная. Поэтому ведомство по поручению президента ведет работу для того, чтобы не допустить нарушения спокойствия граждан, подчеркнул он. По словам Тертеля, КГБ выполняет эту задачу совместно с МВД и Госпогранкомитетом. В частности, в качестве упреждающей меры после получения сведений о готовящихся терактах пришлось усилить охрану границы, подытожил он.
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