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Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.05.2023
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05:04 09.05.2023 (обновлено: 05:23 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html
Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении
Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.05.2023
Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении
Бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по понтонной переправе украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T05:04
2023-05-09T05:23
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по понтонной переправе украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам националистов. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также беспилотный летательный аппарат ВСУ", — сказал Савчук.Также, по его словам, на Червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки "Центр" вскрыла перемещение военных 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинских войск.В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понес потери в личном составе, заключил начальник пресс-центра группировки.
https://ria.ru/20230509/podpole-1870544545.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: российская авиация на Краснолиманском направлении поразила переправу ВСУ

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27 - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Многоцелевой истребитель Су-27. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по понтонной переправе украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам националистов. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также беспилотный летательный аппарат ВСУ", — сказал Савчук.
Также, по его словам, на Червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки "Центр" вскрыла перемещение военных 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинских войск.
В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понес потери в личном составе, заключил начальник пресс-центра группировки.
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