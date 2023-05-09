https://ria.ru/20230509/aviatsiya-1870545670.html

Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении

Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 09.05.2023

Российская авиация поразила переправу ВСУ на Краснолиманском направлении

Бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по понтонной переправе украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T05:04

2023-05-09T05:04

2023-05-09T05:23

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Бомбардировочная авиация группировки войск "Центр" нанесла удары по понтонной переправе украинских войск, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук."На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника. Бомбардировочная авиация российской группировки нанесла удары по понтонной переправе и опорный пунктам националистов. Комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также беспилотный летательный аппарат ВСУ", — сказал Савчук.Также, по его словам, на Червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества разведка группировки "Центр" вскрыла перемещение военных 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинских войск.В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки "Центр" противник понес потери в личном составе, заключил начальник пресс-центра группировки.

https://ria.ru/20230509/podpole-1870544545.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность