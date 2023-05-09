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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 09.05.2023

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T01:02

2023-05-09T01:02

2023-05-09T01:02

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Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (The Association of Southeast Asian Nations, АСЕАН) образована 8 августа 1967 года в Бангкоке (Таиланд). Первоначально в нее вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Позднее присоединились Бруней-Даруссалам (1984), Вьетнам (1995), Лаос и Мьянма (1997), Камбоджа (1999). https://asean.org/about-asean Статус специального наблюдателя имеют Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. В 2022 году численность населения АСЕАН оценивалась в 672,22 миллиона человек, совокупный ВВП в 3,6 триллиона долларов. Объем торговли внутри АСЕАН оценивается в 710,7 миллиардов долларов, объем торговли АСЕАН с другими странами в 2,6 триллиона долларов (данные на 2021 года). Согласно прогнозам Азиатского банка развития (АБР), рост экономики стран АСЕАН по итогам 2023 года составит 4,7%.Целями и задачами объединения являются усиление экономического роста, социального и культурного развития региона, продвижение регионального мира и стабильности, расширение взаимовыгодного сотрудничества в торговой, экономической, образовательной, культурной сферах.Юридической базой взаимоотношений стран "десятки" служат три декларации согласия АСЕАН – 1976 года, 2003 года и 2011 года, а также Договор о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии (Балийский договор) 1976 года, допускающий с 1987 года возможность присоединения внерегиональных государств. В ноябре 2022 года Украина подписала Договор о дружбе и сотрудничестве с АСЕАН, став 50-й страной, присоединившейся к документу. В декабре 2008 году вступил в силу Устав АСЕАН.Согласно Уставу АСЕАН, высшим органом объединения являются встречи глав государств и правительств (саммиты), которые проходят дважды в год (как правило, весной и осенью). Текущее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Координационный совет АСЕАН в составе министров иностранных дел. На регулярной основе созываются встречи профильных министров и старших должностных лиц по конкретным направлениям взаимодействия.В Джакарте действует Секретариат АСЕАН во главе с Генеральным секретарем. В настоящее время этот пост занимает Као Ким Хорн, представляющий Камбоджу.В целях улучшения взаимодействия на базе Секретариата Ассоциации создан Комитет постоянных представителей при АСЕАН, в который каждое государство назначает своего постпреда в ранге посла. Смена председательства в АСЕАН происходит ежегодно. Переход председательства осуществляется на основе алфавитного порядка стран на английском языке. В 2014 году в качестве председателя выступала Мьянма, в 2015 года – Малайзия, в 2016 году – Лаос, в 2017 году – Филиппины, в 2018 году – Сингапур, в 2019 году – Таиланд, в 2020 году – Вьетнам, в 2021 году – Бруней, в 2022 году – Камбоджа. В 2023 год в АСЕАН председательствует Индонезия. В 2002 году вступило в силу Соглашение о создании Зоны свободной торговли АСЕАН (АФТА). На 17-м саммите АСЕАН (Ханой, 2010) утвержден Генеральный план взаимосвязанности АСЕАН, направленный на углубление интеграции "десятки" за счет объединения ее транспортной, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.С 1 января 2016 года в соответствии с Декларацией о создании Сообщества АСЕАН (подписана в ноябре 2015 года на 27-м саммите Ассоциации в Куала-Лумпуре) запущено триединое Сообщество АСЕАН в политической, экономической и социокультурной сферах. В качестве высших координационных органов совместной работы "десятки" по этим направлениям функционируют Советы трех Сообществ АСЕАН в составе профильных министров.Программными документами дальнейшего развития Ассоциации считаются одобренные на 27-м саммите Декларация "АСЕАН-2025: вместе в будущее", а также концепция "Видение АСЕАН-2025". В 2016 году этот пакет был дополнен документом "Взаимосвязанность АСЕАН-2025" и новым Рабочим планом реализации Инициативы интеграции АСЕАН (принята в 2000 году).В ряду внешнеполитических приоритетов АСЕАН – создание в ЮВА зоны, свободной от ядерного оружия (соответствующий договор был подписан в 1995 году и вступил в силу в 1997 году).Другое ключевое направление – морская безопасность. С 2010 года действует Морской форум АСЕАН. С 2012 года проходит Расширенный морской форум АСЕАН с участием России, Австралии, Индии, Китая, Новой Зеландии, Республики Корея, США и Японии.Уделяется внимание проблематике прав человека: с 2009 года действует Межправительственная комиссия АСЕАН по правам человека. Вокруг "десятки" концентрируется ряд многосторонних региональных механизмов и структур, осуществляющих взаимодействие в сфере безопасности, экономического сотрудничества и либерализации торговых режимов в АТР. В его основе лежит зародившаяся в 1970-е годы система "диалогов" АСЕАН с ведущими государствами мира.Полноформатными диалоговыми партнерами Ассоциации являются Австралия, Великобритания, Индия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония, а также Евросоюз."Секторальными" партнерами АСЕАН по диалогу являются Пакистан, Норвегия, Турция, Швейцария, Бразилия, ОАЭ.Германия, Италия, Франция и Чили получили статус партнера АСЕАН по развитию.В 1999 году был сформирован механизм углубленного взаимодействия Ассоциации с Китаем, Японией и Южной Корее в формате "АСЕАН плюс 3". Многосторонний диалог в области политики и безопасности с 2005 года осуществляется в рамках организуемых в привязке к встречам лидеров АСЕАН Восточноазиатских саммитов (ВАС) с участием "десятки" и шести ее зарубежных партнеров: КНР, Японии, РК, Индии, Австралии и Новой Зеландии. На 5-м саммите в 2010 году было принято решение о присоединении к этому механизму России и США, а первый саммит ВАС в обновленном формате "АСЕАН плюс 8" состоялся в 2011 году (остров Бали, Индонезия).На министерском уровне с 1994 года действует Региональный форум АСЕАН по безопасности (АРФ), охватывающий 27 стран, включая "десятку", ее диалоговых партнеров и ряд других государств АТР. Министерские сессии ВАС и АРФ проводятся ежегодно.В 2010 году по инициативе Вьетнама создан механизм Совещаний министров обороны стран-членов АСЕАН с восемью основными партнерами по диалогу, включая Россию ("СМОА плюс"). 40-й и 41-й саммиты АСЕАН прошли 8-13 ноября 2022 года в Пномпене (Камбоджа) под девизом "Решим проблемы вместе".Ранее саммиты АСЕАН проводились дважды в год, однако с началом пандемии COVID-19 принят другой формат – два саммита проводятся одновременно раз в год. В 2022 году саммиты впервые за три года прошли в очном формате.Саммит АСЕАН показал, что в условиях стратегической конкуренции крупных держав в Азиатско-Тихоокеанском регионе АСЕАН сохраняет относительный нейтралитет и влияние на политику в своем регионе. При этом основной мотив выступлений и резолюций во время встреч в Пномпене заключался в объединении усилий по преодолению конфронтации в мире.В Пномпене АСЕАН объявила об установлении стратегического партнерства с США и Индией, а также выразила принципиальное согласие принять в свой состав государство Восточный Тимор."На полях" саммитов АСЕАН было подписано более 100 документов о сотрудничестве.В 2023 году 42-й саммит АСЕАН пройдет 9-11 мая в Лабуан-Баджо (Индонезия) под девизом "Роль АСЕАН, как эпицентра развития".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, экономическое сообщество асеан