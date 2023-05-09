"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней
Пригожин: "Вагнер" проведет в Артемовске несколько дней, несмотря на нехватку боеприпасов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней, сообщил ее основатель Евгений Пригожин, видеообращение предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.
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"Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся", — сказал он.
Пригожин отметил, что "Вагнер" остается на позициях, хотя пока получил только десять процентов от необходимых боеприпасов.
Шестого мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести подразделения из Артемовска десятого мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что направит им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".
На следующий день Пригожин сообщил о получении распоряжения, в котором "Группе Вагнера" обещают предоставить боеприпасы и вооружения для дальнейших действий, а "замкомандующего объединенной группировкой войск Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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