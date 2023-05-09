https://ria.ru/20230509/artemovsk-1870589964.html

"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней

"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней - РИА Новости, 09.05.2023

"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней

"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней, сообщил ее основатель Евгений Пригожин, видеообращение предпринимателя опубликовали в Telegram-канале РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T11:07

2023-05-09T11:07

2023-05-09T12:25

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

артемовск

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней, сообщил ее основатель Евгений Пригожин, видеообращение предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.Пригожин отметил, что "Вагнер" остается на позициях, хотя пока получил только десять процентов от необходимых боеприпасов.Шестого мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести подразделения из Артемовска десятого мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что направит им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".На следующий день Пригожин сообщил о получении распоряжения, в котором "Группе Вагнера" обещают предоставить боеприпасы и вооружения для дальнейших действий, а "замкомандующего объединенной группировкой войск Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230507/kadyrov-1870393244.html

артемовск

донецкая народная республика

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Влада Копылова

евгений пригожин, артемовск, донецкая народная республика