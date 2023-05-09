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"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней - РИА Новости, 09.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:07 09.05.2023 (обновлено: 12:25 09.05.2023)
https://ria.ru/20230509/artemovsk-1870589964.html
"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней
"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней - РИА Новости, 09.05.2023
"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней
"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней, сообщил ее основатель Евгений Пригожин, видеообращение предпринимателя опубликовали в Telegram-канале РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T11:07
2023-05-09T12:25
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
артемовск
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней, сообщил ее основатель Евгений Пригожин, видеообращение предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.Пригожин отметил, что "Вагнер" остается на позициях, хотя пока получил только десять процентов от необходимых боеприпасов.Шестого мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести подразделения из Артемовска десятого мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что направит им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".На следующий день Пригожин сообщил о получении распоряжения, в котором "Группе Вагнера" обещают предоставить боеприпасы и вооружения для дальнейших действий, а "замкомандующего объединенной группировкой войск Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны".Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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артемовск
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евгений пригожин, артемовск, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Артемовск, Донецкая Народная Республика
"Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней

Пригожин: "Вагнер" проведет в Артемовске несколько дней, несмотря на нехватку боеприпасов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска
Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Поврежденные многоэтажные дома в западной части Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Группа Вагнера" проведет в Артемовске еще несколько дней, сообщил ее основатель Евгений Пригожин, видеообращение предпринимателя опубликовали в Telegram-канале его пресс-службы.
«
"Мы не уйдем из Артемовска, будем отстаивать еще несколько дней, пободаемся, а там разберемся", — сказал он.
Пригожин отметил, что "Вагнер" остается на позициях, хотя пока получил только десять процентов от необходимых боеприпасов.
Шестого мая глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил о намерении вывести подразделения из Артемовска десятого мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров, в свою очередь, заявил, что направит им на смену бойцов спецотряда "Ахмат".
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На следующий день Пригожин сообщил о получении распоряжения, в котором "Группе Вагнера" обещают предоставить боеприпасы и вооружения для дальнейших действий, а "замкомандующего объединенной группировкой войск Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны".
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеЕвгений ПригожинАртемовскДонецкая Народная Республика
 
 
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