https://ria.ru/20230509/armeniya-1870626805.html

Участники "Бессмертного полка" в Ереване развернули георгиевскую ленту

Участники "Бессмертного полка" в Ереване развернули георгиевскую ленту - РИА Новости, 09.05.2023

Участники "Бессмертного полка" в Ереване развернули георгиевскую ленту

Участники шествия "Бессмертного полка" в Ереване дошли до парка Победы и развернули у Вечного огня огромную георгиевскую ленту, а также флаги Армении и России,... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T14:44

2023-05-09T14:44

2023-05-09T14:44

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ереван

россия

армянская апостольская церковь

день победы

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ЕРЕВАН, 9 мая – РИА Новости. Участники шествия "Бессмертного полка" в Ереване дошли до парка Победы и развернули у Вечного огня огромную георгиевскую ленту, а также флаги Армении и России, передает корреспондент РИА Новости. Шествие стартовало с территории, прилегающей к церкви Св. Креста в Арабкире. Участники возложили цветы к Вечному огню. Представители Армянской апостольской церкви, возглавлявшие шествие, благословили собравшихся. В парке звучат песни Победы. Ветеранов привезли к парку Победы в ретро-автомобилях. Участники акции несут флаги Армении и России, фотографии своих родных - участников Великой Отечественной войны. Ранее основатель и исполнительный директор историко-культурной общественной организации "Бессмертный полк за рубежом" Эдмон Оганесян сообщил, что в шествии "Бессмертного полка" ожидается участие от 5 до 7 тысяч человек. С июня 1941 года по май 1945 года в советскую армию были призваны около 600 тысяч армян, при этом из Армении, население которой, по данным 1941 года, составляло менее 1,5 миллиона человек, на фронт ушли 300 тысяч человек. Свыше 200 тысяч армян погибли, около 175 тысяч из них ─ в боях. В годы войны 106 армян стали Героями Советского Союза, а легендарный летчик Нельсон Степанян и маршал Советского Союза Иван Баграмян были удостоены этого высшего звания дважды, 27 армян стали полными кавалерами ордена Славы. В Армении были укомплектованы и отправлены на фронт шесть национальных дивизий, одна из них - 89-я Армянская Таманская дивизия - единственной из национальных формирований участвовала в штурме Берлина.

https://ria.ru/20230509/erevan-1870611019.html

https://ria.ru/20230509/shestvie-1870623488.html

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Дарья Буймова

в мире, армения, ереван, россия, армянская апостольская церковь, день победы