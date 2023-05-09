https://ria.ru/20230509/altay-1870649527.html

Глава Республики Алтай навестил ветерана Великой Отечественной войны

Глава Республики Алтай навестил ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2023

Глава Республики Алтай навестил ветерана Великой Отечественной войны

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин навестил ветерана Великой Отечественной войны Григория Пашкова и поздравил его с Днем Победы, написал губернатор в своём... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T17:47

2023-05-09T17:47

2023-05-09T17:47

общество

республика алтай

олег хорохордин

день победы

день победы — 2023

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БАРНАУЛ, 9 мая - РИА Новости. Глава Республики Алтай Олег Хорохордин навестил ветерана Великой Отечественной войны Григория Пашкова и поздравил его с Днем Победы, написал губернатор в своём телеграм-канале. "Поздравили нашего дорогого ветерана, участника Великой Отечественной войны Григория Спиридоновича Пашкова с Днём Победы. Коллектив городского дома культуры выступил с праздничным концертом под окнами у дома ветерана, а мы навестили Григория Спиридоновича лично", - написал Хорохордин. Губернатор отметил, что Григорий Пашков родился в 1924 году, был призван в 1942 году, воевал на Ленинградском и Карельском фронтах. После войны работал учителем физики в городской школе №8. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени, медалью "За отвагу", медалью "За Победу над Германией". "Несмотря на преклонный возраст, у Григория Спиридоновича прекрасное чувство юмора, которым он с удовольствием делится с гостями. Вместе с ветераном уже более 70 лет его супруга Надежда Станиславовна, у них двое детей, трое внуков и трое правнуков. Желаю нашему Герою крепкого здоровья и радости! Спасибо за Победу!", - говорится в сообщении главы Алтая.

https://ria.ru/20230509/altay-1870615917.html

https://ria.ru/20230509/veteran-1870560919.html

республика алтай

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Дарья Буймова

общество, республика алтай, олег хорохордин, день победы, день победы — 2023