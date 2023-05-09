https://ria.ru/20230509/aktsiya-1870667886.html

В Афинах прошла акция "Бессмертный полк"

В Афинах прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 09.05.2023

В Афинах прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" прошла в Афинах в день Победы. Российские соотечественники, уроженцы бывших советских республик, греки собрались на проспекте Сингру в... РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T21:07

2023-05-09T21:07

2023-05-09T21:07

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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" прошла в Афинах в день Победы. Российские соотечественники, уроженцы бывших советских республик, греки собрались на проспекте Сингру в афинском районе Калифея возле памятника советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, передает корреспондент РИА Новости. Председатель Координационного совета российских соотечественников Евгения Кричевская поблагодарила мэрию Калифеи за то, что она следит за памятником и заботится о нем. "Мы уже 18 лет приносим цветы к этому памятнику, который стоит здесь с 2005 года, еще до того, как появился "Бессмертный полк" в России, в Греции", - сказала Кричевская. По ее словам, памятник появился благодаря усилиям мэрии, мэра, греческих и советских ветеранов войны, "Не знаю, все ли знают историю этого памятника. Здесь рядом стояла немецкая фашистская рота, которая держала пленных. Среди пленных были трое советских солдат. История сохранила только их имена - Николай, Иван и Алексей. В 1943 году им удалось бежать, они вступили в ряды Национально-освободительной армии ЭЛАС в Калифее. В 1944 году вместе с 25 жителями Калифеи - это были и бойцы ЭЛАС, и гражданские - они были расстреляны возле Агия Элеусса", - сказала Кричевская. Он отметила, что греки в той войне никогда не воевали против Советского Союза, а Советский Союз - против Греции. "Мы все находились по одну сторону баррикад, на правильной стороне истории", - сказала Кричевская. По ее словам, греческая земля усеяна могилами русских и советских солдат. После минуты молчания в память о погибших к монументу возложили венки и цветы от Координационного совета российских соотечественников, Русского дома, муниципалитета района Калифея, Союза казаков России и зарубежья, общественных и политических организаций. Памятник был весь закрыт цветами и венками. Празднование продолжилось концертом, были исполнены самые известные песни военных лет - "Священная война", "Журавли", "Катюша", "Синий платочек", "День Победы" и другие. После акции "Бессмертный полк" в церкви Панагия Сумела в Ахарне прошла панихида по воинам, погибшим во Второй мировой войне, а также по погибшим в Одессе в мае 2014 года. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской. В Одессе после смены власти на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html

https://ria.ru/20230509/bessmertnyy_polk-1869842523.html

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Наталья Макарова

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