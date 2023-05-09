https://ria.ru/20230509/aksenov-1870571107.html

Воины спецоперации повторяют подвиг ветеранов, заявил Аксенов

Воины спецоперации повторяют подвиг ветеранов, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.05.2023

Воины спецоперации повторяют подвиг ветеранов, заявил Аксенов

Сегодняшнее поколение, бойцы спецоперации на Украине отстаивают интересы всей России, повторяя подвиг ветеранов – участников Великой Отечественной войны, сказал РИА Новости, 09.05.2023

2023-05-09T10:02

2023-05-09T10:02

2023-05-09T10:02

республика крым

сергей аксенов (политик)

россия

общество

день победы

день победы — 2023

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Сегодняшнее поколение, бойцы спецоперации на Украине отстаивают интересы всей России, повторяя подвиг ветеранов – участников Великой Отечественной войны, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "Годимся Великой Победой, не посрамим ее. Сегодня понимаем, как это было важно. Не добили врага в свое время, теперь приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что и наши предки в 1941-45 годах. Тем не менее, другого пути нет. Нам только и остается брать пример с наших ветеранов, доказать им, что сегодняшнее поколение может отстаивать интересы нашей большой родины, нашей России. Так все и будет, с Днем Победы! Победа будет за нами и отметим мы ее, как и положено, по достижению целей СВО", - сказал журналистам Аксенов.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>

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республика крым

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей аксенов (политик), россия, общество, день победы, день победы — 2023