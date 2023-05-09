https://ria.ru/20230509/aksenov-1870571107.html
Воины спецоперации повторяют подвиг ветеранов, заявил Аксенов
Воины спецоперации повторяют подвиг ветеранов, заявил Аксенов - РИА Новости, 09.05.2023
Воины спецоперации повторяют подвиг ветеранов, заявил Аксенов
Сегодняшнее поколение, бойцы спецоперации на Украине отстаивают интересы всей России, повторяя подвиг ветеранов – участников Великой Отечественной войны, сказал РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T10:02
2023-05-09T10:02
2023-05-09T10:02
республика крым
сергей аксенов (политик)
россия
общество
день победы
день победы — 2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Сегодняшнее поколение, бойцы спецоперации на Украине отстаивают интересы всей России, повторяя подвиг ветеранов – участников Великой Отечественной войны, сказал глава Крыма Сергей Аксенов. "Годимся Великой Победой, не посрамим ее. Сегодня понимаем, как это было важно. Не добили врага в свое время, теперь приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что и наши предки в 1941-45 годах. Тем не менее, другого пути нет. Нам только и остается брать пример с наших ветеранов, доказать им, что сегодняшнее поколение может отстаивать интересы нашей большой родины, нашей России. Так все и будет, с Днем Победы! Победа будет за нами и отметим мы ее, как и положено, по достижению целей СВО", - сказал журналистам Аксенов.Парад Победы. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, сергей аксенов (политик), россия, общество, день победы, день победы — 2023
Республика Крым, Сергей Аксенов (политик), Россия, Общество, День Победы, День Победы — 2023
Воины спецоперации повторяют подвиг ветеранов, заявил Аксенов
Аксенов: воины спецоперации отстаивают интересы всей России, повторяя подвиг ветеранов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости. Сегодняшнее поколение, бойцы спецоперации на Украине отстаивают интересы всей России, повторяя подвиг ветеранов – участников Великой Отечественной войны, сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
"Годимся Великой Победой, не посрамим ее. Сегодня понимаем, как это было важно. Не добили врага в свое время, теперь приходится проводить специальную военную операцию, достигать тех же целей, что и наши предки в 1941-45 годах. Тем не менее, другого пути нет. Нам только и остается брать пример с наших ветеранов, доказать им, что сегодняшнее поколение может отстаивать интересы нашей большой родины, нашей России. Так все и будет, с Днем Победы! Победа будет за нами и отметим мы ее, как и положено, по достижению целей СВО", - сказал журналистам Аксенов.
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