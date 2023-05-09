https://ria.ru/20230509/afiny-1870616969.html
Посол России возложил венок к памятнику советским воинам в Афинах
Посол России возложил венок к памятнику советским воинам в Афинах - РИА Новости, 09.05.2023
Посол России возложил венок к памятнику советским воинам в Афинах
Посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько в День Победы возложили венок к памятнику советским воинам,... РИА Новости, 09.05.2023
2023-05-09T13:39
2023-05-09T13:39
2023-05-09T20:45
в мире
греция
афины
андрей маслов
день победы
день победы — 2023
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АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько в День Победы возложили венок к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах. В церемонии участвовали сотрудники российского посольства, военного атташата. Впервые после пандемии в очном формате пройдет "Бессмертный полк", сказал посол России российским журналистам. "По традиции посольство России, генеральное консульство в Салониках, наше почетное консульство и Координационный совет российских соотечественников разработали обширную программу мероприятий по празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Программа охватывает период с 5 мая по 12 мая", - сказал Маслов. По его словам, 5 мая прошел круглый стол в Российском центре науки и культуры по вопросу о роли России и Греции во Второй мировой войне, 7 мая в городе Катерини состоялся праздничный концерт, прошел показ фильмов советской киноклассики, посвященные Великой Отечественной войне. "Сегодня основной день. Сегодня возложили венок к монументу советским воинам, погибшим за независимость, за свободу Греции. В Салониках сотрудники Генерального консульства сегодня возложат венок на союзническом кладбище Зейтенлинк. На Крите в Ретимне с участием посольства и почетного консульства будут возложены цветы на муниципальном кладбище к монументу 33 красноармейцам, которые отдали жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками здесь, в Греции", - сказал посол. "Впервые после пандемии наши соотечественники в Греции решили провести акцию "Бессмертный полк" в очном формате. В Афинах он состоится здесь, возле этого монумента на проспекте Сингру. Состоится на острове Корфу и в городе Лариса", - сказал Маслов. По его словам, пройдут и другие массовые мероприятия по всей Греции. После церемонии сотрудники военного атташата направились возложить венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах. Цветы и венки к памятнику с утра принесли простые граждане и представители общественных организаций. Возле памятника стоят венки с надписями "Честь и слава Красной армии", "В честь великой антифашистской Победы народов", "Да здравствует 9 мая". Сотрудников российского посольства и военного атташата поздравил с Днем Победы бывший первый заместитель министра обороны Греции Костас Исихос, который вместе с однопартийцами пришел почтить память советских военнослужащих, погибших в борьбе за свободу Греции.
https://ria.ru/20230509/putin-1870556818.html
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870505350.html
https://ria.ru/20230508/pobeda-1870462006.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, греция, афины, андрей маслов, день победы, день победы — 2023
В мире, Греция, Афины, Андрей Маслов, День Победы, День Победы — 2023
Посол России возложил венок к памятнику советским воинам в Афинах
Посол России Маслов возложил венок к памятнику советским воинам, павшим за свободу Греции
АФИНЫ, 9 мая - РИА Новости. Посол России в Греции Андрей Маслов и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько в День Победы возложили венок к памятнику советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции, на проспекте Сингру в Афинах.
В церемонии участвовали сотрудники российского посольства, военного атташата.
Впервые после пандемии в очном формате пройдет "Бессмертный полк", сказал посол России российским журналистам.
"По традиции посольство России, генеральное консульство в Салониках
, наше почетное консульство и Координационный совет российских соотечественников разработали обширную программу мероприятий по празднованию 78-й годовщины Великой Победы. Программа охватывает период с 5 мая по 12 мая", - сказал Маслов.
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По его словам, 5 мая прошел круглый стол в Российском центре науки и культуры по вопросу о роли России и Греции во Второй мировой войне, 7 мая в городе Катерини состоялся праздничный концерт, прошел показ фильмов советской киноклассики, посвященные Великой Отечественной войне.
"Сегодня основной день. Сегодня возложили венок к монументу советским воинам, погибшим за независимость, за свободу Греции. В Салониках сотрудники Генерального консульства сегодня возложат венок на союзническом кладбище Зейтенлинк. На Крите
в Ретимне с участием посольства и почетного консульства будут возложены цветы на муниципальном кладбище к монументу 33 красноармейцам, которые отдали жизнь в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками здесь, в Греции", - сказал посол.
"Впервые после пандемии наши соотечественники в Греции решили провести акцию "Бессмертный полк" в очном формате. В Афинах он состоится здесь, возле этого монумента на проспекте Сингру. Состоится на острове Корфу
и в городе Лариса", - сказал Маслов.
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По его словам, пройдут и другие массовые мероприятия по всей Греции.
После церемонии сотрудники военного атташата направились возложить венки к могиле советского воина Николая Шевеля на союзническом кладбище в Палео Фалиро в Афинах.
Цветы и венки к памятнику с утра принесли простые граждане и представители общественных организаций. Возле памятника стоят венки с надписями "Честь и слава Красной армии", "В честь великой антифашистской Победы народов", "Да здравствует 9 мая".
Сотрудников российского посольства и военного атташата поздравил с Днем Победы бывший первый заместитель министра обороны Греции Костас Исихос
, который вместе с однопартийцами пришел почтить память советских военнослужащих, погибших в борьбе за свободу Греции.
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