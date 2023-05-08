https://ria.ru/20230508/zerno-1870480848.html

В Польше пообещали компенсацию фермерам из-за наплыва зерна с Украины

В Польше пообещали компенсацию фермерам из-за наплыва зерна с Украины - РИА Новости, 08.05.2023

В Польше пообещали компенсацию фермерам из-за наплыва зерна с Украины

Польским фермерам на фоне наплыва зерна с Украины из бюджета компенсируют строительство новых хранилищ, сообщает министерство сельского хозяйства и развития... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:22

2023-05-08T16:22

2023-05-08T16:22

украина

польша

евросоюз

экономика

в мире

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ВАРШАВА, 8 мая – РИА Новости. Польским фермерам на фоне наплыва зерна с Украины из бюджета компенсируют строительство новых хранилищ, сообщает министерство сельского хозяйства и развития села республики. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна. "С 5 июня по 5 июля 2023 года фермеры смогут в электронном виде подать заявки на частичное возмещение покупки нового хранилища вместе с необходимым оборудованием. Возмещение также может покрывать затраты на монтаж и транспортировку", - говорится в сообщении. Отмечается, что молодые фермеры могут рассчитывать на возмещение 60% расходов на новые зернохранилища, а остальные – на возмещение 50% затрат. При этом объем компенсации не может превышать 60 тысяч злотых (около 14,5 тысячи долларов) в случае молодого фермера и 50 тысяч злотых (около 12 тысяч долларов) в случае других фермеров. Ранее Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. Позже о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230507/polsha-1870361059.html

https://ria.ru/20230507/orlen-1870351064.html

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украина, польша, евросоюз, экономика, в мире