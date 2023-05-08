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"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 08.05.2023
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09:27 08.05.2023 (обновлено: 10:11 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870421373.html
"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети
"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 08.05.2023
"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении к нации важных событий для страны в мае и июне. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:27
2023-05-08T10:11
в мире
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении к нации важных событий для страны в мае и июне.В частности, он заявил о перспективах получения нового оружия и работе над санкциями против России."Какая логика в таких объявлениях?" — спросил один из комментаторов. "США дают Украине еще один шанс для весеннего контрнаступления. Если это не удастся, то они прекратят поддержку", — отметил другой. "Объявление миру о том, что должно быть секретом", — поддержал третий. "Актер читает по своему сценарию... Авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне", — поделился мнением еще один пользователь."Интересно будет посмотреть на его анонс в июле", — заключили читатели. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html
https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о важных событиях для Украины в мае и июне

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении к нации важных событий для страны в мае и июне.
В частности, он заявил о перспективах получения нового оружия и работе над санкциями против России.
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"Какая логика в таких объявлениях?" — спросил один из комментаторов.

"США дают Украине еще один шанс для весеннего контрнаступления. Если это не удастся, то они прекратят поддержку", — отметил другой.

"Объявление миру о том, что должно быть секретом", — поддержал третий.

"Актер читает по своему сценарию... Авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне", — поделился мнением еще один пользователь.

"Интересно будет посмотреть на его анонс в июле", — заключили читатели.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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