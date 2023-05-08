https://ria.ru/20230508/zelenskiy-1870421373.html

"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети

"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети - РИА Новости, 08.05.2023

"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети

Пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении к нации важных событий для страны в мае и июне. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:27

2023-05-08T09:27

2023-05-08T10:11

в мире

украина

россия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863118201_0:27:1143:670_1920x0_80_0_0_98e84bbab7367f0f03f7add99ea9e523.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении к нации важных событий для страны в мае и июне.В частности, он заявил о перспективах получения нового оружия и работе над санкциями против России."Какая логика в таких объявлениях?" — спросил один из комментаторов. "США дают Украине еще один шанс для весеннего контрнаступления. Если это не удастся, то они прекратят поддержку", — отметил другой. "Объявление миру о том, что должно быть секретом", — поддержал третий. "Актер читает по своему сценарию... Авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне", — поделился мнением еще один пользователь."Интересно будет посмотреть на его анонс в июле", — заключили читатели. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230508/ukraina-1870414916.html

https://ria.ru/20230507/ukraina-1870312120.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский