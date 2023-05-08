"Нелогичное" обращение Зеленского привело в ярость пользователей Сети
Пользователи Twitter высмеяли слова Зеленского о важных событиях для Украины в мае и июне
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали анонс президента Украины Владимира Зеленского в вечернем обращении к нации важных событий для страны в мае и июне.
В частности, он заявил о перспективах получения нового оружия и работе над санкциями против России.
"Какая логика в таких объявлениях?" — спросил один из комментаторов.
"США дают Украине еще один шанс для весеннего контрнаступления. Если это не удастся, то они прекратят поддержку", — отметил другой.
"Объявление миру о том, что должно быть секретом", — поддержал третий.
"Актер читает по своему сценарию... Авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне", — поделился мнением еще один пользователь.
"Интересно будет посмотреть на его анонс в июле", — заключили читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
"США дают Украине еще один шанс для весеннего контрнаступления. Если это не удастся, то они прекратят поддержку", — отметил другой.
"Объявление миру о том, что должно быть секретом", — поддержал третий.
"Актер читает по своему сценарию... Авторы и заказчики удобно устроились в Вашингтоне", — поделился мнением еще один пользователь.
"Интересно будет посмотреть на его анонс в июле", — заключили читатели.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.