https://ria.ru/20230508/zayats-1870431412.html

Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу

Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу - РИА Новости, 08.05.2023

Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу

Специалисты Мосприроды вырастили и вернули в дикую природу зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:10

2023-05-08T10:10

2023-05-08T10:10

хорошие новости

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переделкино

мосприрода

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды вырастили и вернули в дикую природу зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. "Специалисты Мосприроды вырастили и выпустили в дикую природу четырех зайцев-русаков, найденных в детском саду в Переделкине. Это сделано в целях восстановления популяций зайца-русака и зайца-беляка на природных территориях столицы. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что животных вырастили по особой технологии, поэтому зайцы смогут жить в дикой природе. Так, в прошлом году в Москве выпустили более 10 зайцев. Жителям столицы не стоит забирать или брать на руки зайчат, найденных на природных территориях. Помощь необходима, если животное ранено или на него напал хищник. "Если нет уверенности в том, как правильно поступить, то лучше получить консультацию у специалистов по телефону: +7-495-777-77-77. При необходимости они прибудут на место", - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, переделкино, мосприрода