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Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу - РИА Новости, 08.05.2023
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Хорошие новости
 
10:10 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/zayats-1870431412.html
Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу
Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу - РИА Новости, 08.05.2023
Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу
Специалисты Мосприроды вырастили и вернули в дикую природу зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:10
2023-05-08T10:10
хорошие новости
москва
переделкино
мосприрода
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды вырастили и вернули в дикую природу зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте мэра столицы. "Специалисты Мосприроды вырастили и выпустили в дикую природу четырех зайцев-русаков, найденных в детском саду в Переделкине. Это сделано в целях восстановления популяций зайца-русака и зайца-беляка на природных территориях столицы. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что животных вырастили по особой технологии, поэтому зайцы смогут жить в дикой природе. Так, в прошлом году в Москве выпустили более 10 зайцев. Жителям столицы не стоит забирать или брать на руки зайчат, найденных на природных территориях. Помощь необходима, если животное ранено или на него напал хищник. "Если нет уверенности в том, как правильно поступить, то лучше получить консультацию у специалистов по телефону: +7-495-777-77-77. При необходимости они прибудут на место", - добавляется в сообщении.
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москва, переделкино, мосприрода
Хорошие новости, Москва, Переделкино, Мосприрода
Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вернули в дикую природу

Зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, вырастили и вернули в дикую природу

© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"Заяц-русак
Заяц-русак - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой "Мосприроды"
Заяц-русак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Специалисты Мосприроды вырастили и вернули в дикую природу зайцев-русаков, занесенных в Красную книгу Москвы, сообщается на сайте мэра столицы.
"Специалисты Мосприроды вырастили и выпустили в дикую природу четырех зайцев-русаков, найденных в детском саду в Переделкине. Это сделано в целях восстановления популяций зайца-русака и зайца-беляка на природных территориях столицы. Оба вида занесены в Красную книгу Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что животных вырастили по особой технологии, поэтому зайцы смогут жить в дикой природе. Так, в прошлом году в Москве выпустили более 10 зайцев. Жителям столицы не стоит забирать или брать на руки зайчат, найденных на природных территориях. Помощь необходима, если животное ранено или на него напал хищник.
"Если нет уверенности в том, как правильно поступить, то лучше получить консультацию у специалистов по телефону: +7-495-777-77-77. При необходимости они прибудут на место", - добавляется в сообщении.
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