https://ria.ru/20230508/zaporozhe-1870527743.html

Власти прифронтовых городов Запорожья продолжают работу, заявил Балицкий

Власти прифронтовых городов Запорожья продолжают работу, заявил Балицкий - РИА Новости, 08.05.2023

Власти прифронтовых городов Запорожья продолжают работу, заявил Балицкий

Администрации прифронтовых территорий Запорожской области продолжают работу, речи об их эвакуации не идет, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:23

2023-05-08T22:23

2023-05-08T23:12

запорожская область

евгений балицкий

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Администрации прифронтовых территорий Запорожской области продолжают работу, речи об их эвакуации не идет, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. "Могу вас заверить: все государственные органы, руководители администраций, областной, районных, сельских, полиция, ФСБ, банки, почта - все на своих местах… Никаких решений о выводе руководящих органов мы не принимали", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Крым 24". Также, сообщил он, сейчас нет необходимости вывозить жителей прифронтовых территорий в другие регионы РФ. Вглубь области уже вывезены порядка трех тысяч жителей региона, добавил Балицкий. В пятницу Балицкий сообщил, что принято решение временно перевезти детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц из 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230508/spetsoperatsiya-1870503597.html

https://ria.ru/20230507/zakhvat-1870383926.html

запорожская область

россия

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запорожская область, евгений балицкий, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия