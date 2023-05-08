Рейтинг@Mail.ru
В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/zaderzhanie-1870436357.html
В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели
В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели - РИА Новости, 08.05.2023
В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели
Следственные органы Оренбургской области задержали третьего фигуранта дела после обрушения карусели с людьми, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T10:48
2023-05-08T10:48
россия
оренбург
оренбургская область
денис паслер
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870310774_0:0:850:478_1920x0_80_0_0_3f0490d620ec9ffdfa11445a44aeee14.jpg
УФА, 8 мая - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области задержали третьего фигуранта дела после обрушения карусели с людьми, сообщили в СУСК РФ по региону. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель. "По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис", где произошло падение карусели", - сообщает областной следком. В объединенной пресс-службе судов области журналистам сообщили, что Дзержинский суд Оренбурга в понедельник изберет меру пресечения задержанным.
https://ria.ru/20230507/orenburg-1870306791.html
россия
оренбург
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870310774_0:0:850:638_1920x0_80_0_0_f618a92c2d9debb2657bff88f425c455.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбург, оренбургская область, денис паслер, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Оренбург, Оренбургская область, Денис Паслер, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели

В Оренбургской области задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели с людьми

© Фото : СК по Оренбургской областиСотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке
Сотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Фото : СК по Оренбургской области
Сотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 8 мая - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области задержали третьего фигуранта дела после обрушения карусели с людьми, сообщили в СУСК РФ по региону.
В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха.
Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель.
"По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис", где произошло падение карусели", - сообщает областной следком.
В объединенной пресс-службе судов области журналистам сообщили, что Дзержинский суд Оренбурга в понедельник изберет меру пресечения задержанным.
Сотрудник СК РФ на месте обрушения карусели в Оренпарке - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Обрушившаяся в Оренбурге карусель не была зарегистрирована в гостехнадзоре
7 мая, 13:23
 
РоссияОренбургОренбургская областьДенис ПаслерСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала