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В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели

В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели - РИА Новости, 08.05.2023

В Оренбурге задержали третьего фигуранта дела об обрушении карусели

Следственные органы Оренбургской области задержали третьего фигуранта дела после обрушения карусели с людьми, сообщили в СУСК РФ по региону. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:48

2023-05-08T10:48

2023-05-08T10:48

россия

оренбург

оренбургская область

денис паслер

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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УФА, 8 мая - РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области задержали третьего фигуранта дела после обрушения карусели с людьми, сообщили в СУСК РФ по региону. В субботу в парке "Оренпарк" произошло ЧП на карусели "Вихрь": во время катания упали кабинки с людьми. По последним данным, пострадали 19 человек, 11 были госпитализированы, остальных решили лечить амбулаторно. Минздрав области сообщал, что в крайне тяжелом состоянии находится 27-летняя женщина, в тяжелом - 10-летняя девочка. В мэрии отмечали, что падение карусели произошло из-за поломки в механизме. По поручению губернатора Дениса Паслера в регионе проверяют все детские парки и комнаты отдыха. Следователи возбудили уголовные дела по статьям УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "халатность". Ранее были задержаны два руководителя компаний, обслуживающих карусель. "По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан 36-летний руководитель ООО "Аттракцион-Сервис", где произошло падение карусели", - сообщает областной следком. В объединенной пресс-службе судов области журналистам сообщили, что Дзержинский суд Оренбурга в понедельник изберет меру пресечения задержанным.

https://ria.ru/20230507/orenburg-1870306791.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, оренбург, оренбургская область, денис паслер, следственный комитет россии (ск рф), происшествия