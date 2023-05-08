https://ria.ru/20230508/vzyatki-1870461626.html
В России большинство взяточников попадаются на мелких суммах
В России большинство взяточников попадаются на мелких суммах - РИА Новости, 08.05.2023
В России большинство взяточников попадаются на мелких суммах
Большинство взяточников в России попадаются на мелких суммах, не превышающих десять тысяч рублей, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:48
2023-05-08T13:48
2023-05-08T13:48
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экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Большинство взяточников в России попадаются на мелких суммах, не превышающих десять тысяч рублей, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомились РИА Новости. Так, за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) за прошлый год осуждено 2479 человек, четверо оправданы. Из них 40 человек отправились в колонию (как правило, не дольше, чем на год), 43 получили условные сроки, основная часть заплатила штрафы. За получение более крупных сумм в виде взяток осуждены 1367 человек, оправданы 23 человека. 582 подсудимых отправились в колонии (большинство на сроки от 3 до 8 лет), 500 человек получили условные сроки, штрафами отделались 268 человек.
https://ria.ru/20230429/prestupleniya-1868654264.html
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россия, экономика
В России большинство взяточников попадаются на мелких суммах
Большинство взяточников в России попадаются на сумме меньше десяти тысяч рублей
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Большинство взяточников в России попадаются на мелких суммах, не превышающих десять тысяч рублей, говорится в статистике
Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомились РИА Новости.
Так, за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) за прошлый год осуждено 2479 человек, четверо оправданы. Из них 40 человек отправились в колонию (как правило, не дольше, чем на год), 43 получили условные сроки, основная часть заплатила штрафы.
За получение более крупных сумм в виде взяток осуждены 1367 человек, оправданы 23 человека. 582 подсудимых отправились в колонии (большинство на сроки от 3 до 8 лет), 500 человек получили условные сроки, штрафами отделались 268 человек.
В России выросло число осужденных за экономические преступления