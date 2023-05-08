https://ria.ru/20230508/vzyatki-1870461626.html

В России большинство взяточников попадаются на мелких суммах

В России большинство взяточников попадаются на мелких суммах - РИА Новости, 08.05.2023

В России большинство взяточников попадаются на мелких суммах

Большинство взяточников в России попадаются на мелких суммах, не превышающих десять тысяч рублей, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:48

2023-05-08T13:48

2023-05-08T13:48

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Большинство взяточников в России попадаются на мелких суммах, не превышающих десять тысяч рублей, говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, с которой ознакомились РИА Новости. Так, за мелкое взяточничество (статья 291.2 УК РФ) за прошлый год осуждено 2479 человек, четверо оправданы. Из них 40 человек отправились в колонию (как правило, не дольше, чем на год), 43 получили условные сроки, основная часть заплатила штрафы. За получение более крупных сумм в виде взяток осуждены 1367 человек, оправданы 23 человека. 582 подсудимых отправились в колонии (большинство на сроки от 3 до 8 лет), 500 человек получили условные сроки, штрафами отделались 268 человек.

https://ria.ru/20230429/prestupleniya-1868654264.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика