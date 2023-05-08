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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 08.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на Украине, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:01
2023-05-08T22:01
2023-05-08T22:21
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине, пишет издание "Страна.ua". "В Харькове сообщают о трех взрывах", - говорится в сообщении издания в его телеграм-канале. Подробностей о взрывах и их причинах не приводится. Ранее в регионе была объявлена тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, харьков, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Страна.ua сообщило о трех взрывах в Харькове после объявления воздушной тревоги