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Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая
Полиция запретила использование беспилотников на параде Победы 9 мая во Владивостоке, об этом говорится в Telegram-канале регионального УМВД. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T08:25
2023-05-08T08:25
2023-05-08T08:25
общество
владивосток
приморский край
день победы
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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Полиция запретила использование беспилотников на параде Победы 9 мая во Владивостоке, об этом говорится в Telegram-канале регионального УМВД. В сообщении добавлено, что на парад нельзя проносить оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы, пиротехнику и другие опасные предметы. Отмечается, что для безопасности людей в центре Владивостока 9 мая будут использоваться металлодетекторы. Запрещается приходить на парад пьяным и парковать автомобили вблизи центральной площади, отмечают в УМВД.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, приморский край, день победы
Общество, Владивосток, Приморский край, День Победы
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая
Полиция запретила использовать беспилотники на параде Победы 9 мая во Владивостоке