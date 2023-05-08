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Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая

Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023

Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая

Полиция запретила использование беспилотников на параде Победы 9 мая во Владивостоке, об этом говорится в Telegram-канале регионального УМВД. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:25

2023-05-08T08:25

2023-05-08T08:25

общество

владивосток

приморский край

день победы

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ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Полиция запретила использование беспилотников на параде Победы 9 мая во Владивостоке, об этом говорится в Telegram-канале регионального УМВД. В сообщении добавлено, что на парад нельзя проносить оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы, пиротехнику и другие опасные предметы. Отмечается, что для безопасности людей в центре Владивостока 9 мая будут использоваться металлодетекторы. Запрещается приходить на парад пьяным и парковать автомобили вблизи центральной площади, отмечают в УМВД.

владивосток

приморский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владивосток, приморский край, день победы