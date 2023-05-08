Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:25 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/vladivostok-1870414232.html
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая - РИА Новости, 08.05.2023
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая
Полиция запретила использование беспилотников на параде Победы 9 мая во Владивостоке, об этом говорится в Telegram-канале регионального УМВД. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T08:25
2023-05-08T08:25
общество
владивосток
приморский край
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_3eebdfe2c15084a90e45d3e9defd48d5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Полиция запретила использование беспилотников на параде Победы 9 мая во Владивостоке, об этом говорится в Telegram-канале регионального УМВД. В сообщении добавлено, что на парад нельзя проносить оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы, пиротехнику и другие опасные предметы. Отмечается, что для безопасности людей в центре Владивостока 9 мая будут использоваться металлодетекторы. Запрещается приходить на парад пьяным и парковать автомобили вблизи центральной площади, отмечают в УМВД.
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e869adc0bb32f597ea37449708dc4d9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владивосток, приморский край, день победы
Общество, Владивосток, Приморский край, День Победы
Во Владивостоке запретили использовать беспилотники на параде 9 мая

Полиция запретила использовать беспилотники на параде Победы 9 мая во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Владивосток. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 8 мая – РИА Новости. Полиция запретила использование беспилотников на параде Победы 9 мая во Владивостоке, об этом говорится в Telegram-канале регионального УМВД.
«
"К проносу запрещены… беспилотные воздушные суда любой максимальной взлетной массы и беспилотные аппараты", - сообщает УМВД РФ по Приморскому краю в понедельник.
В сообщении добавлено, что на парад нельзя проносить оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы, пиротехнику и другие опасные предметы.
Отмечается, что для безопасности людей в центре Владивостока 9 мая будут использоваться металлодетекторы. Запрещается приходить на парад пьяным и парковать автомобили вблизи центральной площади, отмечают в УМВД.
В каких регионах России запрещен запуск беспилотников
3 мая, 23:55
Инфографика
В каких регионах России запрещен запуск беспилотниковПосмотреть
 
ОбществоВладивостокПриморский крайДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала