https://ria.ru/20230508/velikobritaniya-1870512013.html

Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины

Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины - РИА Новости, 08.05.2023

Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины

В Великобритании банк отказал мужчине в продлении ипотеки на выгодных условиях, узнав, что у него проживают беженка с Украины и ее дочь, пишет Daily Mail. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T19:39

2023-05-08T19:39

2023-05-08T21:07

украина

великобритания

в мире

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827019019_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_cbab363031cfc4524d429f14ce08f3db.jpg

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Великобритании банк отказал мужчине в продлении ипотеки на выгодных условиях, узнав, что у него проживают беженка с Украины и ее дочь, пишет Daily Mail.Уточняется, что пристройка представляет собой отдельную комнату с кухней и ванной и собственным входом с улицы.Британец рассказал о проблеме в социальных сетях, а также обратился в СМИ. По его словам, обнаружив пригодную для аренды жилую площадь, банковский служащий грозил пересчитать кредит на условиях с более высокой ставкой. В таком случае пришлось бы платить на девять тысяч фунтов стерлингов (884 тысячи рублей. — Прим. ред.) в год больше, поясняется в материале.После обнародования истории руководство банка принесло извинения и пообещало оставить прежние условия, резюмировалось в статье.

https://ria.ru/20230505/bezhentsy-1870079644.html

украина

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, великобритания, в мире, общество