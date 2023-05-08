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Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины - РИА Новости, 08.05.2023
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19:39 08.05.2023 (обновлено: 21:07 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/velikobritaniya-1870512013.html
Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины
Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины - РИА Новости, 08.05.2023
Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины
В Великобритании банк отказал мужчине в продлении ипотеки на выгодных условиях, узнав, что у него проживают беженка с Украины и ее дочь, пишет Daily Mail. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T19:39
2023-05-08T21:07
украина
великобритания
в мире
общество
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Великобритании банк отказал мужчине в продлении ипотеки на выгодных условиях, узнав, что у него проживают беженка с Украины и ее дочь, пишет Daily Mail.Уточняется, что пристройка представляет собой отдельную комнату с кухней и ванной и собственным входом с улицы.Британец рассказал о проблеме в социальных сетях, а также обратился в СМИ. По его словам, обнаружив пригодную для аренды жилую площадь, банковский служащий грозил пересчитать кредит на условиях с более высокой ставкой. В таком случае пришлось бы платить на девять тысяч фунтов стерлингов (884 тысячи рублей. — Прим. ред.) в год больше, поясняется в материале.После обнародования истории руководство банка принесло извинения и пообещало оставить прежние условия, резюмировалось в статье.
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украина, великобритания, в мире, общество
Украина, Великобритания, В мире, Общество
Британец столкнулся с финансовыми проблемами из-за беженки с Украины

Daily Mail: в Великобритании банк отказал в ипотеке мужчине, приютившему беженку с Украины

© AP Photo / Virginia MayoДевушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Девушка с ободке в лентами в цвет флага Украины в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В Великобритании банк отказал мужчине в продлении ипотеки на выгодных условиях, узнав, что у него проживают беженка с Украины и ее дочь, пишет Daily Mail.
«
"В банке посчитали, что, поскольку пристройка к дому отдана под размещение беженцев, существует значительный риск, что в будущем гражданин будет сдавать ее в аренду за деньги", — говорится в публикации.
Уточняется, что пристройка представляет собой отдельную комнату с кухней и ванной и собственным входом с улицы.
Британец рассказал о проблеме в социальных сетях, а также обратился в СМИ. По его словам, обнаружив пригодную для аренды жилую площадь, банковский служащий грозил пересчитать кредит на условиях с более высокой ставкой. В таком случае пришлось бы платить на девять тысяч фунтов стерлингов (884 тысячи рублей. — Прим. ред.) в год больше, поясняется в материале.
После обнародования истории руководство банка принесло извинения и пообещало оставить прежние условия, резюмировалось в статье.
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