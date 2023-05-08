https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870453866.html
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля - РИА Новости, 08.05.2023
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля
Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа действующего главы государства Шавката Мирзиеева. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:02
2023-05-08T13:02
2023-05-08T13:12
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19497/79/194977917_0:128:3103:1873_1920x0_80_0_0_4ab5dd392ad7ddf27417d3cd137bfc0b.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа действующего главы государства Шавката Мирзиеева. Мирзиеев понедельник подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. В соответствии с поправками в избирательный кодекс страны, при назначении президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства, они должны быть проведены в течение двух месяцев.Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19497/79/194977917_218:0:2885:2000_1920x0_80_0_0_fda1257acc01d8b7391e4432fe021cbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля
Мирзиеев назначил досрочные выборы президента Узбекистана на 9 июля
ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости.
Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа
действующего главы государства Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев понедельник подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
«
"Согласно статьям 110 и 128 конституции Республики Узбекистан и статье 66 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить досрочные выборы президента Республики Узбекистан на 9 июля 2023 года", – следует из текста документа, размещенного в Telegram-канале главы государства.
В соответствии с поправками в избирательный кодекс страны, при назначении президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства, они должны быть проведены в течение двух месяцев.
Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
Процедура выборов президента Узбекистана