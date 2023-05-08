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Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля - РИА Новости, 08.05.2023
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13:02 08.05.2023 (обновлено: 13:12 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870453866.html
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля - РИА Новости, 08.05.2023
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля
Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа действующего главы государства Шавката Мирзиеева. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:02
2023-05-08T13:12
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа действующего главы государства Шавката Мирзиеева. Мирзиеев понедельник подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. В соответствии с поправками в избирательный кодекс страны, при назначении президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства, они должны быть проведены в течение двух месяцев.Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля

Мирзиеев назначил досрочные выборы президента Узбекистана на 9 июля

© РИА Новости / Игорь Виноградов | Перейти в медиабанкТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Игорь Виноградов
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ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа действующего главы государства Шавката Мирзиеева.
Мирзиеев понедельник подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
«
"Согласно статьям 110 и 128 конституции Республики Узбекистан и статье 66 Избирательного кодекса Республики Узбекистан назначить досрочные выборы президента Республики Узбекистан на 9 июля 2023 года", – следует из текста документа, размещенного в Telegram-канале главы государства.
В соответствии с поправками в избирательный кодекс страны, при назначении президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства, они должны быть проведены в течение двух месяцев.
Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.
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