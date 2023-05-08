https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870453866.html

Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля

Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля - РИА Новости, 08.05.2023

Досрочные выборы президента Узбекистана назначили на 9 июля

Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа действующего главы государства Шавката Мирзиеева. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:02

2023-05-08T13:02

2023-05-08T13:12

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/19497/79/194977917_0:128:3103:1873_1920x0_80_0_0_4ab5dd392ad7ddf27417d3cd137bfc0b.jpg

ТАШКЕНТ, 8 мая – РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана назначены на 9 июля, следует из указа действующего главы государства Шавката Мирзиеева. Мирзиеев понедельник подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства. Это будут первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий президент Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. В соответствии с поправками в избирательный кодекс страны, при назначении президентом Узбекистана досрочных выборов главы государства, они должны быть проведены в течение двух месяцев.Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - спустя три месяца после смерти первого главы государства Ислама Каримова, управлявшего республикой с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html

узбекистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев