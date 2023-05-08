https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870439953.html

В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы - РИА Новости, 08.05.2023

В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:17

2023-05-08T11:17

2023-05-08T15:47

узбекистан

в мире

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале.До этого он подписал конституционный закон, позволяющий объявлять досрочные выборы. Эти выборы будут первыми после внесения в конституцию поправок, предусматривающих увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на пост президента.В первый раз Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года — на внеочередных выборах после смерти первого главы государства Ислама Каримова. Вторые выборы действующий президент выиграл в октябре 2021-го, набрав 80,12 процента голосов избирателей.

https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html

узбекистан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев