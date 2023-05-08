https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870439953.html
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы - РИА Новости, 08.05.2023
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:17
2023-05-08T11:17
2023-05-08T15:47
узбекистан
в мире
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале.До этого он подписал конституционный закон, позволяющий объявлять досрочные выборы. Эти выборы будут первыми после внесения в конституцию поправок, предусматривающих увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на пост президента.В первый раз Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года — на внеочередных выборах после смерти первого главы государства Ислама Каримова. Вторые выборы действующий президент выиграл в октябре 2021-го, набрав 80,12 процента голосов избирателей.
https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев
Узбекистан, В мире, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
Президент Мирзиеев подписал указ о проведении досрочных выборов главы Узбекистана
ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале
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До этого он подписал конституционный закон, позволяющий объявлять досрочные выборы.
«
"Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно", — сказал Мирзиеев на встрече с главами палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представителями общественности.
Эти выборы будут первыми после внесения в конституцию поправок, предусматривающих увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на пост президента.
В первый раз Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года — на внеочередных выборах после смерти первого главы государства Ислама Каримова. Вторые выборы действующий президент выиграл в октябре 2021-го, набрав 80,12 процента голосов избирателей.
Процедура выборов президента Узбекистана