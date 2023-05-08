Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:17 08.05.2023 (обновлено: 15:47 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870439953.html
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы - РИА Новости, 08.05.2023
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:17
2023-05-08T15:47
узбекистан
в мире
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:207:2732:1744_1920x0_80_0_0_294c9d8d8bad959093ffcb2809791984.jpg
ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале.До этого он подписал конституционный закон, позволяющий объявлять досрочные выборы. Эти выборы будут первыми после внесения в конституцию поправок, предусматривающих увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на пост президента.В первый раз Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года — на внеочередных выборах после смерти первого главы государства Ислама Каримова. Вторые выборы действующий президент выиграл в октябре 2021-го, набрав 80,12 процента голосов избирателей.
https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1a650a91ffcfd3432104395d6d60ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, в мире, шавкат мирзиеев
Узбекистан, В мире, Шавкат Мирзиеев
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы

Президент Мирзиеев подписал указ о проведении досрочных выборов главы Узбекистана

© Depositphotos.com / weissdergeierТашкент
Ташкент - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Depositphotos.com / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 8 мая — РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о досрочных выборах главы государства, сообщается в его Telegram-канале.
До этого он подписал конституционный закон, позволяющий объявлять досрочные выборы.
«

"Пользуясь полномочиями, предоставленными президенту страны статьей 128 обновленной конституции, я подписал второй важный указ. Согласно ему президентские выборы в нашей стране пройдут досрочно", — сказал Мирзиеев на встрече с главами палат парламента, политических партий, органов судебной и исполнительной власти, а также представителями общественности.

Эти выборы будут первыми после внесения в конституцию поправок, предусматривающих увеличение срока полномочий главы государства с пяти до семи лет. По конституционному закону Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на пост президента.
В первый раз Мирзиеев был избран президентом Узбекистана в декабре 2016 года — на внеочередных выборах после смерти первого главы государства Ислама Каримова. Вторые выборы действующий президент выиграл в октябре 2021-го, набрав 80,12 процента голосов избирателей.
Женщина голосует на избирательном участке во время выборов президента Узбекистана - РИА Новости, 1920, 24.10.2021
Процедура выборов президента Узбекистана
24 октября 2021, 00:17
 
УзбекистанВ миреШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала