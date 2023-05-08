https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870430600.html

В Узбекистане приняли закон о досрочных выборах президента

В Узбекистане приняли закон о досрочных выборах президента - РИА Новости, 08.05.2023

В Узбекистане приняли закон о досрочных выборах президента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы, текст закона... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:04

2023-05-08T10:04

2023-05-08T10:04

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 6 мая – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал конституционный закон, позволяющий главе государства объявлять досрочные президентские выборы, текст закона опубликован в понедельник.Закон был принят законодательной (нижней) палатой, одобрен сенатом в апреле и вступил в действие с момента его опубликования.Ранее избирательного кодекса предусматривал проведение досрочных выборов президента только в случае невозможности исполнения действующим главой Узбекистана своих обязанностей в течение трех месяцев. В этот период президентские полномочия передавались председателю сената Узбекистана.Конституционным законом в избирательный кодекс также внесены статьи о досрочных выборах законодательной палаты парламента и сената – при роспуске палат решением президента в течение трех месяцев, при самороспуске – в течение двух месяцев.Граждане Узбекистана 30 апреля голосовали по проекту закона о конституции страны в новой редакции, которая предусматривает продление срока полномочий президента Узбекистана с пяти до семи лет, усиление других ветвей власти и повышение роли граждан в процессе управления государством. Кроме того, конституционный закон позволяет действующему президенту Шавкату Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд. По данным ЦИК, явка на плебисцит составила 84,54% от общего числа избирателей, или более 16,6 миллиона человек, из них за обновленную конституцию проголосовали 90,21%, или более 15 миллионов граждан.

https://ria.ru/20211024/vybory-1755836385.html

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев