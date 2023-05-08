https://ria.ru/20230508/ukrashenie-1870425621.html

В Москве к 9 мая установили более четырех тысяч декоративных элементов

В Москве к 9 мая установили более четырех тысяч декоративных элементов - РИА Новости, 08.05.2023

В Москве к 9 мая установили более четырех тысяч декоративных элементов

Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:43

2023-05-08T09:43

2023-05-08T09:43

общество

городское хозяйство москвы

москва

новый арбат

петр бирюков

кутузовский проспект

день победы

москва сегодня: мегаполис для жизни

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "День Победы - один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 78 годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву - на улицах установлено в общей сложности более 4 тысяч декоративных элементов. Согласно разработанной концепции, основным цветом праздничного оформления стал красный - цвет знамени Победы", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на въездах в город установили тематические декоративные конструкции "Город-герой - Москва", у станций метро, на вокзалах и вылетных магистралях - флаговые композиции. "Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной размещены декоративные конструкции "Звезда" и "Салют Победы", около Триумфальной арки установлены огромные звезды "Город-герой Москва". Традиционно украсили флагами столичные мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский. На фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги", - рассказал Бирюков. По его словам, декоративные конструкции установили в пешеходных зонах и парках, на Бульварном кольце и окружных площадках. На Болотной, Калужской, Большой Сухаревской площадях, площади Мясницкие ворота и на Поклонной горе появились информационные стенды с архивными фото военного времени. "В честь Дня Победы на афишных стендах и городских билбордах разместили более 1 тысячи праздничных плакатов. 8 и 9 мая на домах-книжках на Новом Арбате покажут тематический видеоролик. Во вторник на центральных улицах архитектурно-художественная подсветка будет работать в праздничном режиме", - добавил заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что дополнительно для украшения Москвы к празднику ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение столицы. Все конструкции используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен.

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

москва

новый арбат

кутузовский проспект

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, городское хозяйство москвы, москва, новый арбат, петр бирюков, кутузовский проспект, день победы