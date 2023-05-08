https://ria.ru/20230508/ukraina-1870493520.html

В Госдуме заявили, что Европа никогда не признает Украину равной себе

В Госдуме заявили, что Европа никогда не признает Украину равной себе - РИА Новости, 08.05.2023

В Госдуме заявили, что Европа никогда не признает Украину равной себе

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что западные страны никогда не признают Украину равной себе, как бы ни пытались киевские власти приобщить... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:28

2023-05-08T17:28

2023-05-08T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что западные страны никогда не признают Украину равной себе, как бы ни пытались киевские власти приобщить украинский народ к европейским ценностям. Ранее в понедельник Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы. В указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято "с целью укрепления единства народов Европы", а также ради "обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте". "Идеологию Зеленского можно выразить одной фразой – поклон спину не ломит. Туда же можно отнести целование сапог и признание любых капризов своего господина, в частности Европы и США. Западные страны никогда не признают Украину равной себе, как бы ни пытались в Киеве приобщить украинский народ к европейским ценностям", - сказал РИА Новости Белик. По его словам, Зеленский стремится выслужиться перед западными странами. "Раз не пускают через парадные двери, Зеленский стремится попасть в Евросоюз через дырку в заборе. Отсюда и желание праздновать все на европейский манер. Зеленскому кажется, что он равный остальным европейцам, но только есть маленькая разница. Европейские государства любили использовать в войнах колониальные войска, состоящие в основном из туземцев и аборигенов, и Зеленский, как бы ему не хотелось, в эту когорту попадает вместе с многострадальным украинским народом", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20230502/ukraina-1869176143.html

https://ria.ru/20230402/ukraina-1862439645.html

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в мире, украина, европа, дмитрий белик, госдума рф