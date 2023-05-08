https://ria.ru/20230508/turtsiya-1870457494.html

Глава МИД Турции заявил, что оппозиция отпугивает российских туристов

Глава МИД Турции заявил, что оппозиция отпугивает российских туристов - РИА Новости, 08.05.2023

Глава МИД Турции заявил, что оппозиция отпугивает российских туристов

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:25

2023-05-08T13:25

2023-05-08T13:25

туризм

россия

турция

мевлют чавушоглу

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155344/11/1553441187_0:140:2788:1708_1920x0_80_0_0_88c7244a568dceefe6092b19a78180f7.jpg

АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов. Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявляли о необходимости подключения Анкары к санкциям против России и напоминания Москве о том, что Турция является членом НАТО. Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html

https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии