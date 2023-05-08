https://ria.ru/20230508/turtsiya-1870457494.html
Глава МИД Турции заявил, что оппозиция отпугивает российских туристов
Глава МИД Турции заявил, что оппозиция отпугивает российских туристов - РИА Новости, 08.05.2023
Глава МИД Турции заявил, что оппозиция отпугивает российских туристов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:25
2023-05-08T13:25
2023-05-08T13:25
туризм
россия
турция
мевлют чавушоглу
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 8 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов. Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявляли о необходимости подключения Анкары к санкциям против России и напоминания Москве о том, что Турция является членом НАТО. Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1870300644.html
https://ria.ru/20230507/turtsiya-1869931891.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, турция, мевлют чавушоглу, санкции в отношении россии
Туризм, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу, Санкции в отношении России
Глава МИД Турции заявил, что оппозиция отпугивает российских туристов
Глава МИД Турции Чавушоглу: оппозиция заявлениями о санкциях отпугивает туристов из России
АНКАРА, 8 мая – РИА Новости.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью
, что оппозиция своими заявлениями о санкциях против РФ отпугивает российских туристов.
Ранее в предвыборных заявлениях ряд представителей оппозиции заявляли о необходимости подключения Анкары к санкциям против России и напоминания Москве о том, что Турция является членом НАТО.
Чавушоглу прокомментировал заявления оппозиции о санкциях против России
«
"Это отразилось. Приехало менее 50% того числа, которое приезжало ранее. После этих заявлений российские туристы стали обращать взоры на другие страны. Я надеюсь, мы вернем их. Но вы видите, к чему приводят такие заявления", - сказал Чавушоглу в интервью телеканалу Lider Haber.
Чавушоглу на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Власти РФ отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Эрдоган достал наган. Турция приготовилась к последней схватке