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Трамп не даст показания в деле обвинившей его журналистки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2023
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01:50 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/tramp-1870402256.html
Трамп не даст показания в деле обвинившей его журналистки, пишут СМИ
Трамп не даст показания в деле обвинившей его журналистки, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2023
Трамп не даст показания в деле обвинившей его журналистки, пишут СМИ
Бывший президент США Дональд Трамп не станет давать показания в рамках дела писательницы и журналистки Джин Кэрролл, обвинившей экс-главу государства в попытке... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T01:50
2023-05-08T01:50
в мире
нью-йорк (город)
сша
манхэттен
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не станет давать показания в рамках дела писательницы и журналистки Джин Кэрролл, обвинившей экс-главу государства в попытке изнасилования, сообщает телеканал CNN. Отмечается, что окружной судья Манхэттена в Нью-Йорке дал адвокатам бывшего президента время до 17:00 воскресенья по местному времени (00:00 8 мая мск) для возможности изменить стратегию защиты, однако этого не было сделано. Слушания по иску Кэрролл против Трампа начались в конце апреля на фоне предвыборной кампании Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году. Ранее СМИ сообщали, что Трамп заявлял, что иски против него являются политической аферой. Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.
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в мире, нью-йорк (город), сша, манхэттен, дональд трамп
В мире, Нью-Йорк (город), США, Манхэттен, Дональд Трамп
Трамп не даст показания в деле обвинившей его журналистки, пишут СМИ

CNN: Трамп не станет давать показания в деле журналистки, обвинившей его в изнасиловании

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп на предвыборном митинге в Манчестере, Нью-Хэмпшир. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп не станет давать показания в рамках дела писательницы и журналистки Джин Кэрролл, обвинившей экс-главу государства в попытке изнасилования, сообщает телеканал CNN.
«
"Бывший президент Дональд Трамп не будет давать показания в гражданской судебной тяжбе с Джин Кэрролл", - говорится в публикации.
Отмечается, что окружной судья Манхэттена в Нью-Йорке дал адвокатам бывшего президента время до 17:00 воскресенья по местному времени (00:00 8 мая мск) для возможности изменить стратегию защиты, однако этого не было сделано.
Слушания по иску Кэрролл против Трампа начались в конце апреля на фоне предвыборной кампании Трампа, который собирается баллотироваться на свой второй президентский срок в 2024 году. Ранее СМИ сообщали, что Трамп заявлял, что иски против него являются политической аферой.
Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.
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