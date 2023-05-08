https://ria.ru/20230508/tovarooborot-1870483693.html

Россия и Алжир увеличат товарооборот

Россия и Алжир увеличат товарооборот - РИА Новости, 08.05.2023

Россия и Алжир увеличат товарооборот

Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:36

2023-05-08T16:36

2023-05-08T16:36

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экономика

россия

алжир (республика)

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АЛЖИР, 8 мая - РИА Новости. Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич. По словам российского торгпреда, ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 3 миллиардов долларов. Торговый представитель отметил, что миссия для укрепления торгового обмена между двумя странами регулярно проводит онлайн-конференции с российскими бизнесменами, чтобы объяснить, как вести бизнес с их потенциальными партнерами в Алжире. Налич выразил убеждение, что широкое участие алжирских компаний на предстоящих летом в России саммите "Россия-Африка", промышленной выставке "Иннопром", а также международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" будет "способствовать развитию и увеличению торгового обмена между Алжиром и Россией".

https://ria.ru/20230507/alzhir-1870257934.html

https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html

россия

алжир (республика)

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в мире, экономика, россия, алжир (республика)