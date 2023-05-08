Рейтинг@Mail.ru
Россия и Алжир увеличат товарооборот - РИА Новости, 08.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/tovarooborot-1870483693.html
Россия и Алжир увеличат товарооборот
Россия и Алжир увеличат товарооборот - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Алжир увеличат товарооборот
Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:36
2023-05-08T16:36
в мире
экономика
россия
алжир (республика)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50051/66/500516631_0:155:3004:1845_1920x0_80_0_0_0f73a2edd1d05dd8817806a5f4a79547.jpg
АЛЖИР, 8 мая - РИА Новости. Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич. По словам российского торгпреда, ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 3 миллиардов долларов. Торговый представитель отметил, что миссия для укрепления торгового обмена между двумя странами регулярно проводит онлайн-конференции с российскими бизнесменами, чтобы объяснить, как вести бизнес с их потенциальными партнерами в Алжире. Налич выразил убеждение, что широкое участие алжирских компаний на предстоящих летом в России саммите "Россия-Африка", промышленной выставке "Иннопром", а также международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" будет "способствовать развитию и увеличению торгового обмена между Алжиром и Россией".
https://ria.ru/20230507/alzhir-1870257934.html
https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50051/66/500516631_170:0:2835:1999_1920x0_80_0_0_dffa823e942546c7d08f0f321c09f178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, экономика, россия, алжир (республика)
В мире, Экономика, Россия, Алжир (республика)
Россия и Алжир увеличат товарооборот

Торгпред Налич: Россия и Алжир работают над увеличением и диверсификацией товарооборота

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкКонтейнеры на международном грузовом терминале
Контейнеры на международном грузовом терминале - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Контейнеры на международном грузовом терминале. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛЖИР, 8 мая - РИА Новости. Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич.
По словам российского торгпреда, ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 3 миллиардов долларов.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
Президент Алжира заявил, что вступление в БРИКС поможет развитию страны
7 мая, 03:08
«
"Идет работа по увеличению и диверсификации торгового оборота между нами. Перспективными отраслями для увеличения торгового оборота для нас являются: сельское хозяйство, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, машиностроение и многое другое", - сказал Налич.
Торговый представитель отметил, что миссия для укрепления торгового обмена между двумя странами регулярно проводит онлайн-конференции с российскими бизнесменами, чтобы объяснить, как вести бизнес с их потенциальными партнерами в Алжире.
«
"Информируем их о деловых возможностях, ожидаемых рисках… в каждой такой онлайн-встрече участвует в целом 20-30 российских компаний", - сообщил российский торгпред.
Налич выразил убеждение, что широкое участие алжирских компаний на предстоящих летом в России саммите "Россия-Африка", промышленной выставке "Иннопром", а также международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" будет "способствовать развитию и увеличению торгового обмена между Алжиром и Россией".
Казань - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
На KazanForum обсудят пути для роста товарооборота между РФ и странами ОИС
Вчера, 13:40
 
В миреЭкономикаРоссияАлжир (республика)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала