https://ria.ru/20230508/tovarooborot-1870483693.html
Россия и Алжир увеличат товарооборот
Россия и Алжир увеличат товарооборот - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Алжир увеличат товарооборот
Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T16:36
2023-05-08T16:36
2023-05-08T16:36
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АЛЖИР, 8 мая - РИА Новости. Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич. По словам российского торгпреда, ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 3 миллиардов долларов. Торговый представитель отметил, что миссия для укрепления торгового обмена между двумя странами регулярно проводит онлайн-конференции с российскими бизнесменами, чтобы объяснить, как вести бизнес с их потенциальными партнерами в Алжире. Налич выразил убеждение, что широкое участие алжирских компаний на предстоящих летом в России саммите "Россия-Африка", промышленной выставке "Иннопром", а также международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" будет "способствовать развитию и увеличению торгового обмена между Алжиром и Россией".
https://ria.ru/20230507/alzhir-1870257934.html
https://ria.ru/20230508/kazanforum-1870460649.html
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в мире, экономика, россия, алжир (республика)
В мире, Экономика, Россия, Алжир (республика)
Россия и Алжир увеличат товарооборот
Торгпред Налич: Россия и Алжир работают над увеличением и диверсификацией товарооборота
АЛЖИР, 8 мая - РИА Новости. Россия и Алжир работают над увеличением товарооборота между двумя странами, заявил РИА Новости торговый представитель России в Алжире Иван Налич.
По словам российского торгпреда, ежегодный товарооборот между двумя странами составляет около 3 миллиардов долларов.
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"Идет работа по увеличению и диверсификации торгового оборота между нами. Перспективными отраслями для увеличения торгового оборота для нас являются: сельское хозяйство, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, фармацевтика, машиностроение и многое другое", - сказал Налич.
Торговый представитель отметил, что миссия для укрепления торгового обмена между двумя странами регулярно проводит онлайн-конференции с российскими бизнесменами, чтобы объяснить, как вести бизнес с их потенциальными партнерами в Алжире.
«
"Информируем их о деловых возможностях, ожидаемых рисках… в каждой такой онлайн-встрече участвует в целом 20-30 российских компаний", - сообщил российский торгпред.
Налич выразил убеждение, что широкое участие алжирских компаний на предстоящих летом в России саммите "Россия-Африка", промышленной выставке "Иннопром", а также международном экономическом форуме "Россия – исламский мир: KazanForum" будет "способствовать развитию и увеличению торгового обмена между Алжиром и Россией".
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