https://ria.ru/20230508/texas-1870489858.html

В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой

В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой - РИА Новости, 08.05.2023

В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой

Власти Техас создали в составе национальной гвардии штата специальное пограничное подразделение, которое займется борьбой с нелегальной миграцией, заявил в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:07

2023-05-08T17:07

2023-05-08T17:07

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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Власти Техас создали в составе национальной гвардии штата специальное пограничное подразделение, которое займется борьбой с нелегальной миграцией, заявил в интервью губернатор Грег Эббот. Он дал пресс-конференцию на аэродроме, откуда самолетами и вертолетами "Техасский тактический пограничный отряд" перебрасывается на самые уязвимые участки границы с Мексикой. Он добавил, что новое подразделение оснащено всем необходимым, чтобы эффективно справляться с поставленными задачами. "Это включает воздушные суда, лодки, приборы ночного видения, а также средства пресечения беспорядков", - перечислил губернатор. Эббот пренебрежительно отозвался об 1,5 тысячи военнослужащих, которых направляют на границу США с Мексикой федеральные власти в преддверии отмены "раздела 42" - нормы, которая позволяла властям высылать мигрантов под предлогом борьбы с коронавирусом. По его словам, военные будут заниматься "бумажной работой", а показатели нелегальной миграции в этом году вновь будут рекордными.

https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html

https://ria.ru/20230111/ssha-1843967799.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, техас, мексика, сша