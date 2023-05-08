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В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой - РИА Новости, 08.05.2023
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17:07 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/texas-1870489858.html
В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой
В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой - РИА Новости, 08.05.2023
В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой
Власти Техас создали в составе национальной гвардии штата специальное пограничное подразделение, которое займется борьбой с нелегальной миграцией, заявил в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:07
2023-05-08T17:07
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Власти Техас создали в составе национальной гвардии штата специальное пограничное подразделение, которое займется борьбой с нелегальной миграцией, заявил в интервью губернатор Грег Эббот. Он дал пресс-конференцию на аэродроме, откуда самолетами и вертолетами "Техасский тактический пограничный отряд" перебрасывается на самые уязвимые участки границы с Мексикой. Он добавил, что новое подразделение оснащено всем необходимым, чтобы эффективно справляться с поставленными задачами. "Это включает воздушные суда, лодки, приборы ночного видения, а также средства пресечения беспорядков", - перечислил губернатор. Эббот пренебрежительно отозвался об 1,5 тысячи военнослужащих, которых направляют на границу США с Мексикой федеральные власти в преддверии отмены "раздела 42" - нормы, которая позволяла властям высылать мигрантов под предлогом борьбы с коронавирусом. По его словам, военные будут заниматься "бумажной работой", а показатели нелегальной миграции в этом году вновь будут рекордными.
https://ria.ru/20230504/migranty-1869546177.html
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в мире, техас, мексика, сша
В мире, Техас, Мексика, США
В Техасе создали спецподразделения для охраны границы с Мексикой

Губернатор Эббот: спецподразделения будут охранять границу Техаса от нелегальных мигрантов

© AP Photo / Eric GayПатруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница США с Мексикой
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница США с Мексикой - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© AP Photo / Eric Gay
Патруль Национальной гвардии Техаса на реке Рио-Гранде, вдоль которой проходит граница США с Мексикой. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Власти Техас создали в составе национальной гвардии штата специальное пограничное подразделение, которое займется борьбой с нелегальной миграцией, заявил в интервью губернатор Грег Эббот.
Он дал пресс-конференцию на аэродроме, откуда самолетами и вертолетами "Техасский тактический пограничный отряд" перебрасывается на самые уязвимые участки границы с Мексикой.
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"Их разместят на самых сложных участках на границе для перехвата, отражения и возвращения мигрантов, которые пытаются проникнуть в Техас незаконно. Мы уже видели ряд примеров, когда национальная гвардия решала подобные задачи, но мы преобразуем такую деятельность в полноценную операцию", - сказал Эббот.
Он добавил, что новое подразделение оснащено всем необходимым, чтобы эффективно справляться с поставленными задачами. "Это включает воздушные суда, лодки, приборы ночного видения, а также средства пресечения беспорядков", - перечислил губернатор.
Эббот пренебрежительно отозвался об 1,5 тысячи военнослужащих, которых направляют на границу США с Мексикой федеральные власти в преддверии отмены "раздела 42" - нормы, которая позволяла властям высылать мигрантов под предлогом борьбы с коронавирусом. По его словам, военные будут заниматься "бумажной работой", а показатели нелегальной миграции в этом году вновь будут рекордными.
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