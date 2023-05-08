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Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников - РИА Новости, 08.05.2023
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Религия
 
21:24 08.05.2023 (обновлено: 21:25 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/svyaschenniki-1870523257.html
Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников
Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников - РИА Новости, 08.05.2023
Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) запретил трех священников из Киевской... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:24
2023-05-08T21:25
религия
киевская область
украина
киев
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) запретил трех священников из Киевской области в служении за переход к раскольникам. "С должности настоятеля религиозной общины в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с. Диброва Васильковского района Киевской области был уволен иерей Алексей Степанов; настоятель архимандрит Ярослав (Алексеенко) и штатный священник иерей Владимир Шинкарук освобождены от должностей в храме в честь святого пророка Илии пгт Калиновка Васильковского района Киевской области. В указе предстоятеля УПЦ отмечается, что клирики запрещены в священнослужении без права причастия святых христовых таин на основании 10, 11 и 39 правила святых апостолов, 2 правила Антиохийского собора, за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя", – сообщает сайт УПЦ. Ранее два клирика Белорусской православной церкви (БПЦ), священник Александр Кухта и протоиерей Георгий Рой, были запрещены в служении за самовольный переход в Константинопольский патриархат. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
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киевская область, украина, киев, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц
Религия, Киевская область, Украина, Киев, Петр Порошенко, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат, Ситуация вокруг УПЦ
Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников

Глава УПЦ Онуфрий запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) запретил трех священников из Киевской области в служении за переход к раскольникам.
"С должности настоятеля религиозной общины в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с. Диброва Васильковского района Киевской области был уволен иерей Алексей Степанов; настоятель архимандрит Ярослав (Алексеенко) и штатный священник иерей Владимир Шинкарук освобождены от должностей в храме в честь святого пророка Илии пгт Калиновка Васильковского района Киевской области. В указе предстоятеля УПЦ отмечается, что клирики запрещены в священнослужении без права причастия святых христовых таин на основании 10, 11 и 39 правила святых апостолов, 2 правила Антиохийского собора, за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя", – сообщает сайт УПЦ.
Ранее два клирика Белорусской православной церкви (БПЦ), священник Александр Кухта и протоиерей Георгий Рой, были запрещены в служении за самовольный переход в Константинопольский патриархат.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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