https://ria.ru/20230508/svyaschenniki-1870523257.html
Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников
Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников - РИА Новости, 08.05.2023
Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников
Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) запретил трех священников из Киевской... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T21:24
2023-05-08T21:24
2023-05-08T21:25
религия
киевская область
украина
киев
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Предстоятель канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий (Березовский) запретил трех священников из Киевской области в служении за переход к раскольникам. "С должности настоятеля религиозной общины в честь Благовещения Пресвятой Богородицы с. Диброва Васильковского района Киевской области был уволен иерей Алексей Степанов; настоятель архимандрит Ярослав (Алексеенко) и штатный священник иерей Владимир Шинкарук освобождены от должностей в храме в честь святого пророка Илии пгт Калиновка Васильковского района Киевской области. В указе предстоятеля УПЦ отмечается, что клирики запрещены в священнослужении без права причастия святых христовых таин на основании 10, 11 и 39 правила святых апостолов, 2 правила Антиохийского собора, за уклонение в раскол, грубое нарушение присяги священнослужителя", – сообщает сайт УПЦ. Ранее два клирика Белорусской православной церкви (БПЦ), священник Александр Кухта и протоиерей Георгий Рой, были запрещены в служении за самовольный переход в Константинопольский патриархат. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230302/kiev-1855118149.html
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Глава УПЦ запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников
Глава УПЦ Онуфрий запретил в служении трех перешедших к раскольникам священников