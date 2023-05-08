https://ria.ru/20230508/ssha-1870390549.html

Москва и Пекин все делают правильно. Любовь США нам не светила никогда

Москва и Пекин все делают правильно. Любовь США нам не светила никогда - РИА Новости, 08.05.2023

Москва и Пекин все делают правильно. Любовь США нам не светила никогда

Это кто — мы, американцы — работал на партнерство и прочие дружбу и мир с Китаем? Да никогда этого не было. Точнее, не было как минимум последние 30 лет, а что... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T08:00

2023-05-08T08:00

2023-05-08T08:02

сша

китай

джордж буш (младший)

барак обама

пекин

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583524703_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1756c0e6f07203ea613bc5915020fe61.jpg

Это кто — мы, американцы — работал на партнерство и прочие дружбу и мир с Китаем? Да никогда этого не было. Точнее, не было как минимум последние 30 лет, а что происходило до того и подавно дружбой не назовешь. Такие поучительные выводы мы делаем из публикации в США только что рассекреченных документов зимы 2008-2009 годов, когда власть передавалась от администрации Джорджа Буша администрации Барака Обамы. От республиканцев, заметим, к демократам. А политика в отношении Пекина принципиально не поменялась ни тогда, ни позже.Да, сегодня мы можем прочитать как сами эти документы — это относительно краткие справки, подготовленные в бушевском Совете по национальной безопасности, — так и комментарии двух человек, работавших над этими справками, в журнале Foreign Policy. И сделать свои выводы. Примерно такие: как Пекин, так и Москва делали и делают все правильно.Эти двое, Майкл Грин и Пол Хэнли, пишут вот зачем: они пылают негодованием насчет того, что кто-то заподозрил лично их и американский внешнеполитический истеблишмент (он же — "глубинное государство") в наивности. Они оспаривают уже почти признанную фактом идею, будто бы США несколько десятилетий надеялись, что отказ Китая от советской экономической модели и переход к рыночным реформам вызовет не только подъем его экономики, но и сделает его частью единой — глобальной и возглавляемой США — системы. А в какой-то момент к американцам якобы пришло осознание: мы три-четыре десятилетия зря ждали появления вот такого — "нашего" Китая. И началась экономическая война и прочее сдерживание Пекина (при президентстве Дональда Трампа, 2017-2021). То есть просчитались, обманулись в надеждах, но теперь исправляются.Никаких просчетов не было, говорят нам сегодня Грин и Хэнли (кстати, первый, видимо, писал и сдавал, а второй принимал те самые ныне рассекреченные переходные документы). Вы говорите, сегодня судорожно укрепляется антикитайский альянс под названием QUAD — Австралия, Индия, Япония, США. Но мы его начали выстраивать еще в 2004 году по поводу, вы не поверите, цунами в Индонезии. Мы все делали заранее, хотя на заре века экономика Китая или, допустим, его военный флот были меньше, чем у Японии.И ведь — говорит наша американская пара — два предыдущих лидера, Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао, вели себя с Америкой очень вежливо и осторожно. Отзывались на множество американских инициатив, сотрудничали, где могли. И в самой стране в прежние годы было сколько угодно "значительных акторов внутри китайской экономики", которые "были готовы отойти от экономической модели, где доминируют государственные предприятия". И, добавляют наши два автора, эти люди вполне хотели "создать динамику", которая основывалась бы на "правилах, формируемых США и их крупнейшими союзниками". Но мы в это не верили.Здесь ключевая фраза всего текста — "и всей политики США за последние десятилетия". С одной стороны, американская политика признает только вот такие отношения с внешним миром — основывающиеся на тех самых знаменитых "правилах", которые формируются кем надо. С другой — никакие администрации в США не верили в то, что Китай (и опять же Россия) эти правила так и будут раз за разом принимать. И одновременно с призывами "Добро пожаловать в наш альянс" год за годом выстраивались структуры, которые должны были сдерживать нас, — на тот случай, если в этом альянсе мы попробовали бы тоже "формировать правила". Вот и досдерживались.То есть это для дураков — разговоры о том, что в России не тем путем пошел Владимир Путин, а в Китае, соответственно, появился Си Цзиньпин. Ведь с самого начала — а в случае с Китаем и при другом лидере — США выстраивали альянсы против этих и других стран, не веря в то, что с ними удастся поладить.И тут есть хороший вопрос: а почему? Что это за секрет такой у США, что за рефлексы, которые работают при любых администрациях? Среди множества хороших ответов есть и такой: Америке с ее политической культурой не нужны страны, которые даже теоретически могут в какой-то момент проявлять от нее независимость. Те, которые союзники, даже Германия, Япония или Великобритания, ничего такого проявить не могут по множеству причин, в том числе чисто физических (территория и ресурсы, численность населения и так далее). А мы с Китаем и еще несколько стран — можем. А раз так, нас надо сдерживать, независимо от того, что мы говорим или делаем (или не делаем). Сдерживать и всячески вредить.А если так, то повторим: мы все правильно делаем. Любой другой путь был бы медленным самоубийством.

https://ria.ru/20230507/ugroza-1870208973.html

https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html

https://ria.ru/20230327/usa-1860747625.html

https://ria.ru/20230320/vizit-1858956528.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

сша, китай, джордж буш (младший), барак обама, пекин, аналитика