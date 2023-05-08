https://ria.ru/20230508/spetsoperatsiya-1870525646.html

Спецоперация, 8 мая: обвиняемого в покушении на Прилепина арестовали

Спецоперация, 8 мая: обвиняемого в покушении на Прилепина арестовали - РИА Новости, 08.05.2023

Спецоперация, 8 мая: обвиняемого в покушении на Прилепина арестовали

Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ;... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:02

2023-05-08T22:02

2023-05-08T22:31

в мире

россия

украина

киев

владимир зеленский

евгений пригожин

захар прилепин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870227437_340:455:2728:1798_1920x0_80_0_0_60f876f41523f348ddffbddf059ae45d.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ; российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка (Харьковская область), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский; Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы. Ход операцииПодполье города Николаев обозначило адреса, по которым располагаются подразделения украинских силовиков, для нанесения ударов и призвало мирных граждан избегать появления там, сообщил РИА Новости один из активистов-подпольщиков. Российский фронтовой бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми бомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка (Харьковская область), сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский. Он также рассказал, что "на Купянском направлении военнослужащими группировки войск "Запад" за сутки вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Кисловка, Новомлынск". В Соломенском районе Киева поврежден резервуар с дизельным топливом, сообщили в понедельник в городской военной администрации. Бойцы группы "Вагнер" взяли штурмом здание вблизи медицинского училища в западной части Артемовска, где еще сохраняется сопротивление украинских войск, передает корреспондент РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артемовска, ВДВ оказывают им поддержку и сковывают противника на флангах, сообщили в понедельник в Минобороны России. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы за понедельник продвинулись в Артемовске на 130 метров, за противником остается 2,36 квадратных километра территории города. День ПобедыЖители Кинбурнской косы на западе Херсонской области к 9 мая облагородили памятники участникам Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости заместитель главы администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол. Участники мотопробега в преддверии Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила в ДНР, передает корреспондент РИА Новости. Группа сотрудников Следственного комитета Российской Федерации привела в порядок и возложила цветы к братской могиле воинов Великой Отечественной войны в Донецке, сообщает корреспондент РИА Новости. Действия КиеваРяд украинских военкоматов, существовавших на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы специальными камерами для "убеждения" местных жителей служить в украинской армии, рассказала РИА Новости военнослужащая РФ, показывая военкомат в освобожденном Северодонецке. Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая День Европы. "Осознавая европейскую идентичность украинского народа... постановляю установить на Украине День Европы, который отмечается каждый год 9 мая совместно со странами Европейского союза", - говорится в указе Зеленского, опубликованном на сайте его офиса. Слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова про убийство русских "в любой точке мира до полной победы Украины" подтверждают правильность решения президента РФ Владимира Путина начать спецоперацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Международная обстановкаВласти непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) просят Россию увеличить число миротворцев, это оправдано с учетом роста рисков безопасности, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ПМР в РФ Леонид Манаков. Польша уже поставила Украине 10 истребителей МиГ-29, заявил вице-премьер, министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак после встречи со своей канадской коллегой Анитой Ананд в Оттаве. Покушение на Захара ПрилепинаСледствие предъявило обвинение в терроризме подозреваемому в покушении на писателя Захара Прилепина, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета РФ. Суд взял под стражу Александра Пермякова, обвиняемого в подрыве автомобиля Прилепина, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. Уточняется, что Пермяков арестован на два месяца. Сопредседатель "Справедливой России - За правду" Захар Прилепин на данный момент находится в больнице, его состояние стабильное, сообщили в пресс-службе политика. Как сообщил сам Захар Прилепин, его еще в 2017 году предупреждали, что украинские диверсанты хотят его ликвидировать.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230508/paris-1870508964.html

https://ria.ru/20230508/ekonomika-1870356226.html

https://ria.ru/20230507/aktivy-1870212306.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, евгений пригожин, захар прилепин