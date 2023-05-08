https://ria.ru/20230508/spetsoperatsiya-1869592280.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T16:18

2023-05-08T16:18

2023-05-08T16:18

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 8 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части города Артёмовск, ВДВ оказывают им поддержку и сковывают противника на флангах. Пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп.Параллельно ликвидированы 96 артиллерийских расчетов, 107 районов скопления живой силы и техники, четыре склада боеприпасов, склад с вооружением и военной техникой. Средства ПВО сбили 15 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 418 самолетов, 230 вертолетов, 4042 беспилотника, 421 зенитный ракетный комплекс, 1096 реактивных систем залпового огня, 9033 танка и другие бронемашины, 4764 орудия полевой артиллерии и 10059 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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