https://ria.ru/20230508/sotrudnichestvo-1870501279.html

Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.05.2023

Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом

Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров отмечают, что страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере борьбы с международным... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T18:06

2023-05-08T18:06

2023-05-08T18:06

политика

владимир путин

россия

киргизия

садыр жапаров

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров отмечают, что страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, сообщается на сайте Кремля. "Президенты отмечают, что Российская Федерация и Киргизская Республика продолжат последовательно укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, включая его финансирование, религиозным экстремизмом, различными формами транснациональной организованной преступности... Подтверждается заинтересованность в развитии взаимодействия по указанным направлениям как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб двух стран, актуальность координации их совместной деятельности", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.

https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html

россия

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политика, владимир путин, россия, киргизия, садыр жапаров