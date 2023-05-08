https://ria.ru/20230508/sotrudnichestvo-1870501279.html
Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров отмечают, что страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере борьбы с международным... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T18:06
2023-05-08T18:06
2023-05-08T18:06
политика
владимир путин
россия
киргизия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров отмечают, что страны продолжат укреплять сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, сообщается на сайте Кремля. "Президенты отмечают, что Российская Федерация и Киргизская Республика продолжат последовательно укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество в сфере борьбы с международным терроризмом, включая его финансирование, религиозным экстремизмом, различными формами транснациональной организованной преступности... Подтверждается заинтересованность в развитии взаимодействия по указанным направлениям как на политическом уровне, так и по линии правоохранительных органов и специальных служб двух стран, актуальность координации их совместной деятельности", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html
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политика, владимир путин, россия, киргизия, садыр жапаров
Политика, Владимир Путин, Россия, Киргизия, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом
РФ и Киргизия продолжат укреплять сотрудничество в борьбе с международным терроризмом