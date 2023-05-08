https://ria.ru/20230508/sotrudnichestvo-1870494242.html

Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество

Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество - РИА Новости, 08.05.2023

Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество

Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:31

2023-05-08T17:31

2023-05-08T17:43

россия

киргизия

безопасность

центральная азия

владимир путин

садыр жапаров

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о российской военной базе, сообщается на сайте Кремля."Обсудив вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе Центральной Азии в контексте совместного противодействия внешним вызовам и угрозам, президенты подтверждают готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 года и Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.

https://ria.ru/20230508/genkonsulstvo-1870497227.html

россия

киргизия

центральная азия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, киргизия, безопасность, центральная азия, владимир путин, садыр жапаров