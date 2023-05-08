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Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество - РИА Новости, 08.05.2023
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17:31 08.05.2023 (обновлено: 17:43 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/sotrudnichestvo-1870494242.html
Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество
Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество - РИА Новости, 08.05.2023
Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:31
2023-05-08T17:43
россия
киргизия
безопасность
центральная азия
владимир путин
садыр жапаров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о российской военной базе, сообщается на сайте Кремля."Обсудив вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе Центральной Азии в контексте совместного противодействия внешним вызовам и угрозам, президенты подтверждают готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 года и Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.
https://ria.ru/20230508/genkonsulstvo-1870497227.html
россия
киргизия
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россия, киргизия, безопасность, центральная азия, владимир путин, садыр жапаров
Россия, Киргизия, Безопасность, Центральная Азия, Владимир Путин, Садыр Жапаров
Россия и Киргизия будут углублять военное сотрудничество

Кремль: Россия и Киргизия будут углублять военное и военно-техническое сотрудничество

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Киргизии
Государственные флаги России и Киргизии - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров выразили готовность к углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках соглашения о российской военной базе, сообщается на сайте Кремля.
"Обсудив вопросы, связанные с обеспечением безопасности в регионе Центральной Азии в контексте совместного противодействия внешним вызовам и угрозам, президенты подтверждают готовность к дальнейшему углублению военного и военно-технического сотрудничества, в том числе в рамках реализации Соглашения между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизской Республики от 20 сентября 2012 года и Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества от 20 июня 2017 года", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.
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РоссияКиргизияБезопасностьЦентральная АзияВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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