https://ria.ru/20230508/sodruzhestvo-1870497510.html

Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога

Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога - РИА Новости, 08.05.2023

Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога

Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров отметили востребованность СНГ как площадки для прямого диалога и выработки коллективных решений... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:43

2023-05-08T17:43

2023-05-08T17:43

россия

киргизия

садыр жапаров

снг

содружество

владимир путин

политика

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров отметили востребованность СНГ как площадки для прямого диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам, Россия и Киргизия будут участвовать в развитии его потенциала, сообщается на сайте Кремля. "Главы государств с удовлетворением отмечают востребованность Содружества Независимых Государств (СНГ) в качестве площадки для ведения прямого межгосударственного диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам с учетом интересов всех стран Содружества. Россия и Киргизия продолжат принимать активное участие в дальнейшем развитии СНГ и раскрытии его потенциала для решения актуальных задач, стоящих перед всеми государствами - участниками Содружества", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.

https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html

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россия, киргизия, садыр жапаров, снг, содружество , владимир путин, политика