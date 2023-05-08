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Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога - РИА Новости, 08.05.2023
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17:43 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/sodruzhestvo-1870497510.html
Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога
Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога - РИА Новости, 08.05.2023
Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога
Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров отметили востребованность СНГ как площадки для прямого диалога и выработки коллективных решений... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:43
2023-05-08T17:43
россия
киргизия
садыр жапаров
снг
содружество
владимир путин
политика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров отметили востребованность СНГ как площадки для прямого диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам, Россия и Киргизия будут участвовать в развитии его потенциала, сообщается на сайте Кремля. "Главы государств с удовлетворением отмечают востребованность Содружества Независимых Государств (СНГ) в качестве площадки для ведения прямого межгосударственного диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам с учетом интересов всех стран Содружества. Россия и Киргизия продолжат принимать активное участие в дальнейшем развитии СНГ и раскрытии его потенциала для решения актуальных задач, стоящих перед всеми государствами - участниками Содружества", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
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россия, киргизия, садыр жапаров, снг, содружество , владимир путин, политика
Россия, Киргизия, Садыр Жапаров, СНГ, Содружество , Владимир Путин, Политика
Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для диалога

Путин и Жапаров оценили востребованность СНГ как площадки для прямого диалога

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров отметили востребованность СНГ как площадки для прямого диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам, Россия и Киргизия будут участвовать в развитии его потенциала, сообщается на сайте Кремля.
"Главы государств с удовлетворением отмечают востребованность Содружества Независимых Государств (СНГ) в качестве площадки для ведения прямого межгосударственного диалога и выработки коллективных решений по актуальным вопросам с учетом интересов всех стран Содружества. Россия и Киргизия продолжат принимать активное участие в дальнейшем развитии СНГ и раскрытии его потенциала для решения актуальных задач, стоящих перед всеми государствами - участниками Содружества", - говорится в совместном заявлении лидеров России и Киргизии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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РоссияКиргизияСадыр ЖапаровСНГСодружествоВладимир ПутинПолитика
 
 
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