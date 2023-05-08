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Президент Словакии напомнила об освобождении страны Красной армией - РИА Новости, 08.05.2023
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22:45 08.05.2023 (обновлено: 23:26 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/slovakiya-1870530057.html
Президент Словакии напомнила об освобождении страны Красной армией
Президент Словакии напомнила об освобождении страны Красной армией - РИА Новости, 08.05.2023
Президент Словакии напомнила об освобождении страны Красной армией
Территорию Словакии в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия, заявила президент страны Зузана Чапутова в соцсетях. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:45
2023-05-08T23:26
в мире
восточная европа
великобритания
словакия
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 8 мая — РИА Новости. Территорию Словакии в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия, заявила президент страны Зузана Чапутова в соцсетях."Наша территория и территория Восточной Европы главным образом была освобождена советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии", — написала она.Чапутова также напомнила, что в антигитлеровскую коалицию входили и другие крупные державы — Великобритания, США, Франция и Китай. "К концу войны в нее были вовлечены более 50 государств мира", — отметила политик.В Словакии День Победы над фашизмом является государственным праздником и выходным днем.
https://ria.ru/20230508/podvig-1870507407.html
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в мире, восточная европа, великобритания, словакия, зузана чапутова
В мире, Восточная Европа, Великобритания, Словакия, Зузана Чапутова
Президент Словакии напомнила об освобождении страны Красной армией

Президент Словакии Чапутова заявила, что страну от фашизма освободила Красная армия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент Словакии Зузана Чапутова
Президент Словакии Зузана Чапутова - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Президент Словакии Зузана Чапутова. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 мая — РИА Новости. Территорию Словакии в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия, заявила президент страны Зузана Чапутова в соцсетях.
"Наша территория и территория Восточной Европы главным образом была освобождена советской Красной армией при помощи отечественного сопротивления, 1-го Чехословацкого армейского корпуса и румынской армии", — написала она.
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Чапутова также напомнила, что в антигитлеровскую коалицию входили и другие крупные державы — Великобритания, США, Франция и Китай.
"К концу войны в нее были вовлечены более 50 государств мира", — отметила политик.
В Словакии День Победы над фашизмом является государственным праздником и выходным днем.
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В миреВосточная ЕвропаВеликобританияСловакияЗузана Чапутова
 
 
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