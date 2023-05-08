В Финляндии рассказали, как шведы наживаются на "российской угрозе"
Yle: конфликт на Украине дал жителям шведского Эрншельдсвика новые рабочие места
© iStock.com / RPBMediaШвеция
© iStock.com / RPBMedia
Швеция . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине осчастливил горожан шведского Эрншельдсвика, которым дали работу на местном заводе, где производят БМП, написал обозреватель Yle Пирьо Аувинен.
Финский журналист побывал на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds, который расположен в городе с 55 тысячами жителей на севере Швеции.
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"Украинский кризис нам совершенно не нравится. Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест", — рассказал житель Эрншельдсвика Лейф Седерлинд.
По словам журналиста, Hägglunds — крупнейшее предприятие в Эрншельдсвике. Здесь производят БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Благодаря сотням новых рабочих мест уровень безработицы в городе упал до шести процентов, что ниже среднего показателя по всей Швеции.
Как отметил генеральный директор предприятия Томми Густафссон-Раск, "растущая угроза со стороны России" начала отражаться на работе завода еще девять лет назад, однако заказы, непосредственно связанные с конфликтом на Украине, начали поступать "только сейчас".
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