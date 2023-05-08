https://ria.ru/20230508/shvedy-1870403625.html

В Финляндии рассказали, как шведы наживаются на "российской угрозе"

В Финляндии рассказали, как шведы наживаются на "российской угрозе" - РИА Новости, 08.05.2023

В Финляндии рассказали, как шведы наживаются на "российской угрозе"

Конфликт на Украине осчастливил горожан шведского Эрншельдсвика, которым дали работу на местном заводе, где производят БМП, написал обозреватель Yle Пирьо... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T02:45

2023-05-08T02:45

2023-05-08T08:47

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Конфликт на Украине осчастливил горожан шведского Эрншельдсвика, которым дали работу на местном заводе, где производят БМП, написал обозреватель Yle Пирьо Аувинен.Финский журналист побывал на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds, который расположен в городе с 55 тысячами жителей на севере Швеции.По словам журналиста, Hägglunds — крупнейшее предприятие в Эрншельдсвике. Здесь производят БМП CV90 и гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Благодаря сотням новых рабочих мест уровень безработицы в городе упал до шести процентов, что ниже среднего показателя по всей Швеции.Как отметил генеральный директор предприятия Томми Густафссон-Раск, "растущая угроза со стороны России" начала отражаться на работе завода еще девять лет назад, однако заказы, непосредственно связанные с конфликтом на Украине, начали поступать "только сейчас".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230503/vstrechi-1869394492.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, швеция, финляндия, bae systems