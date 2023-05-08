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В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет
В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет - РИА Новости, 08.05.2023
В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет
Неизвестный предмет упал во двор частного дома в кубанской станице Тамань, пострадавших и разрушений нет, сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:31
2023-05-08T22:31
2023-05-08T22:31
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Неизвестный предмет упал во двор частного дома в кубанской станице Тамань, пострадавших и разрушений нет, сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. "В станице Тамань примерно в 16.30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района. Отмечается, что территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений в результате падения объекта нет.
https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html
тамань (станица)
темрюкский район
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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Краснодарский край
В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет
В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет, никто не пострадал