https://ria.ru/20230508/proishestvie-1870528251.html

В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет

В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет - РИА Новости, 08.05.2023

В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет

Неизвестный предмет упал во двор частного дома в кубанской станице Тамань, пострадавших и разрушений нет, сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T22:31

2023-05-08T22:31

2023-05-08T22:31

происшествия

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Неизвестный предмет упал во двор частного дома в кубанской станице Тамань, пострадавших и разрушений нет, сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. "В станице Тамань примерно в 16.30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района. Отмечается, что территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений в результате падения объекта нет.

https://ria.ru/20230411/obekt-1864633783.html

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край