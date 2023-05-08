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В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет - РИА Новости, 08.05.2023
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22:31 08.05.2023
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В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет
В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет - РИА Новости, 08.05.2023
В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет
Неизвестный предмет упал во двор частного дома в кубанской станице Тамань, пострадавших и разрушений нет, сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T22:31
2023-05-08T22:31
происшествия
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Неизвестный предмет упал во двор частного дома в кубанской станице Тамань, пострадавших и разрушений нет, сообщают в оперативном штабе Краснодарского края. "В станице Тамань примерно в 16.30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района. Отмечается, что территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений в результате падения объекта нет.
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тамань (станица)
темрюкский район
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происшествия, тамань (станица), темрюкский район, краснодарский край
Происшествия, Тамань (станица), Темрюкский район, Краснодарский край
В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет

В жилом секторе станицы Кубани упал неизвестный предмет, никто не пострадал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 мая - РИА Новости. Неизвестный предмет упал во двор частного дома в кубанской станице Тамань, пострадавших и разрушений нет, сообщают в оперативном штабе Краснодарского края.
"В станице Тамань примерно в 16.30 на придомовую территорию одного из домов по улице им. Калинина упал неизвестный предмет", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Единой дежурно-диспетчерской службы Темрюкского района.
Отмечается, что территория оцеплена, ведется поиск фрагментов. Пострадавших и разрушений в результате падения объекта нет.
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ПроисшествияТамань (станица)Темрюкский районКраснодарский край
 
 
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