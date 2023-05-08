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Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом - РИА Новости, 08.05.2023
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17:14 08.05.2023 (обновлено: 17:22 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/priglashenie-1870491730.html
Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом
Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом - РИА Новости, 08.05.2023
Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом
Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом, предложение было... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T17:14
2023-05-08T17:22
киргизия
россия
владимир путин
садыр жапаров
в мире
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом, предложение было принято, сообщается на сайте Кремля."Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выражает признательность руководству Российской Федерации, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.
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киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, в мире
Киргизия, Россия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, В мире
Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом

Президент Киргизии Жапаров пригласил Путина посетить республику с ответным визитом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом, предложение было принято, сообщается на сайте Кремля.
"Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выражает признательность руководству Российской Федерации, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров во время встречи на полях саммита ШОС в Самарканде - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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