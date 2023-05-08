https://ria.ru/20230508/priglashenie-1870491730.html

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом - РИА Новости, 08.05.2023

Путин принял приглашение Жапарова посетить Киргизию с ответным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом, предложение было... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T17:14

2023-05-08T17:14

2023-05-08T17:22

киргизия

россия

владимир путин

садыр жапаров

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870473669_0:313:3072:2041_1920x0_80_0_0_c12ad289fb3146f5ea702f9cfa3136d6.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров пригласил президента России Владимира Путина посетить Киргизию в 2023 году с ответным официальным визитом, предложение было принято, сообщается на сайте Кремля."Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров выражает признательность руководству Российской Федерации, всему российскому народу за теплый прием и гостеприимство, оказанные киргизской делегации, и приглашает президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Киргизскую Республику с ответным официальным визитом в 2023 году. Предложение было с благодарностью принято", - говорится в совместном заявлении глав России и Киргизии.

https://ria.ru/20230508/otnosheniya-1869891305.html

киргизия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киргизия, россия, владимир путин, садыр жапаров, в мире