https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html

В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов

В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов - РИА Новости, 08.05.2023

В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов

В шести населенных пунктах Курганской области удалось отстоять от огня более десяти тысяч жилых домов, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T15:10

2023-05-08T15:10

2023-05-08T16:02

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В шести населенных пунктах Курганской области удалось отстоять от огня более десяти тысяч жилых домов, сообщается в Telegram-канале МЧС."В настоящий момент угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята", — заявил глава ведомства Александр Куренков.В группировку, которая занимается тушением пожаров, входят почти 1,3 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Авиация МЧС сбросила на очаги возгорания 360 тонн воды.Утром в Курганскую область вместе с оперативной группой прилетел глава МЧС Александр Куренков. Он совершил облет территории, осмотрел пострадавшие от огня районы с воздуха, проверил работу пунктов временного размещения и встретился с погорельцами.Затем глава МЧС и губернатор Вадим Шумков с места пожаров доложили о ситуации президенту Владимиру Путину. По словам Куренкова, глава государства заверил, что всем пострадавшим обязательно помогут.

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курганская область

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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии