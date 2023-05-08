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В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов - РИА Новости, 08.05.2023
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15:10 08.05.2023 (обновлено: 16:02 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870471939.html
В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов
В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов - РИА Новости, 08.05.2023
В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов
В шести населенных пунктах Курганской области удалось отстоять от огня более десяти тысяч жилых домов, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T15:10
2023-05-08T16:02
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В шести населенных пунктах Курганской области удалось отстоять от огня более десяти тысяч жилых домов, сообщается в Telegram-канале МЧС."В настоящий момент угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята", — заявил глава ведомства Александр Куренков.В группировку, которая занимается тушением пожаров, входят почти 1,3 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Авиация МЧС сбросила на очаги возгорания 360 тонн воды.Утром в Курганскую область вместе с оперативной группой прилетел глава МЧС Александр Куренков. Он совершил облет территории, осмотрел пострадавшие от огня районы с воздуха, проверил работу пунктов временного размещения и встретился с погорельцами.Затем глава МЧС и губернатор Вадим Шумков с места пожаров доложили о ситуации президенту Владимиру Путину. По словам Куренкова, глава государства заверил, что всем пострадавшим обязательно помогут.
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Природные пожары в России
В Курганской области удалось защитить от пожара десять тысяч домов

МЧС: в Курганской области смогли защитить от природного пожара десять тысяч домов

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области
Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Курганской области
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Сотрудники МЧС тушат лесной пожар в Курганской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В шести населенных пунктах Курганской области удалось отстоять от огня более десяти тысяч жилых домов, сообщается в Telegram-канале МЧС.
"В настоящий момент угроза населенным пунктам от ландшафтных и лесных пожаров в Курганской области снята", — заявил глава ведомства Александр Куренков.
В группировку, которая занимается тушением пожаров, входят почти 1,3 тысячи человек и свыше 300 единиц техники. Авиация МЧС сбросила на очаги возгорания 360 тонн воды.
Утром в Курганскую область вместе с оперативной группой прилетел глава МЧС Александр Куренков. Он совершил облет территории, осмотрел пострадавшие от огня районы с воздуха, проверил работу пунктов временного размещения и встретился с погорельцами.
Затем глава МЧС и губернатор Вадим Шумков с места пожаров доложили о ситуации президенту Владимиру Путину. По словам Куренкова, глава государства заверил, что всем пострадавшим обязательно помогут.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ и волонтеры идут тушить пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась
Вчера, 08:45
 
ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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