https://ria.ru/20230508/pozhary-1870465605.html

В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023

В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Режим ЧС введен в Омской области из-за природных пожаров, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T14:17

2023-05-08T14:17

2023-05-08T14:31

происшествия

омская область

природные пожары в россии

виталий хоценко

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Омской области из-за природных пожаров, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.По его словам, в Омской области складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. В зоне особого риска находится северная и центральная часть области.Он поручил главам районов усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения. Минфин региона в свою очередь должен рассмотреть вопрос выделения средств на поддержку муниципальных районов при тушении пожаров и приобретение необходимой современной спецтехники.

https://ria.ru/20230507/dozhd-1870385368.html

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, природные пожары в россии, виталий хоценко