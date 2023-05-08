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В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
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14:17 08.05.2023 (обновлено: 14:31 08.05.2023)
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870465605.html
В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров
Режим ЧС введен в Омской области из-за природных пожаров, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, сообщил в Telegram-канале врио губернатора... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T14:17
2023-05-08T14:31
происшествия
омская область
природные пожары в россии
виталий хоценко
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Омской области из-за природных пожаров, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.По его словам, в Омской области складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. В зоне особого риска находится северная и центральная часть области.Он поручил главам районов усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения. Минфин региона в свою очередь должен рассмотреть вопрос выделения средств на поддержку муниципальных районов при тушении пожаров и приобретение необходимой современной спецтехники.
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происшествия, омская область, природные пожары в россии, виталий хоценко
Происшествия, Омская область, Природные пожары в России, Виталий Хоценко
В Омской области ввели режим ЧС из-за природных пожаров

Врио губернатора Хоценко ввел в Омской области режим ЧС из-за природных пожаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ во время ликвидации лесных пожаров
Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудник МЧС РФ во время ликвидации лесных пожаров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Режим ЧС введен в Омской области из-за природных пожаров, в регионе складывается крайне пожароопасная обстановка, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.
По его словам, в Омской области складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. В зоне особого риска находится северная и центральная часть области.
«
"На оперативном штабе из-за природных пожаров ввели на территории Омской области режим ЧС. С завтрашнего дня и до особого распоряжения также введен запрет на все виды охоты в 11 северных районах Омской области: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском, и Усть-Ишимском", - написал Хоценко.
Он поручил главам районов усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения. Минфин региона в свою очередь должен рассмотреть вопрос выделения средств на поддержку муниципальных районов при тушении пожаров и приобретение необходимой современной спецтехники.
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ПроисшествияОмская областьПриродные пожары в РоссииВиталий Хоценко
 
 
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