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Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным - РИА Новости, 08.05.2023
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13:16 08.05.2023
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870455794.html
Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным
Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным - РИА Новости, 08.05.2023
Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным
Глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил журналистам, что всем пострадавшим от пожаров в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T13:16
2023-05-08T13:16
россия
курганская область
владимир путин
александр куренков (мчс)
вадим шумков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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КУРГАН, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил журналистам, что всем пострадавшим от пожаров в Курганской области помогут. "Владимир Владимирович (Путин) так и сказал, что обязательно будем всем помогать", - сказал министр. "Президент пообещал поддержку - никого не бросим", - уточнил глава региона Вадим Шумков. В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Он вместе с губернатором осмотрел пострадавшие от огня районы, проверил работу пунктов временного размещения и встретился с погорельцами, ответил на их вопросы. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о потенциальных угрозах, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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россия, курганская область, владимир путин, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Россия, Курганская область, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Вадим Шумков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным

Глава МЧС после разговора с Путиным заявил, что все пострадавшим от пожаров помогут

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкГлава МЧС Александр Куренков
Глава МЧС Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
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КУРГАН, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил журналистам, что всем пострадавшим от пожаров в Курганской области помогут.
"Владимир Владимирович (Путин) так и сказал, что обязательно будем всем помогать", - сказал министр.
"Президент пообещал поддержку - никого не бросим", - уточнил глава региона Вадим Шумков.
В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Он вместе с губернатором осмотрел пострадавшие от огня районы, проверил работу пунктов временного размещения и встретился с погорельцами, ответил на их вопросы.
Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о потенциальных угрозах, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Глава МЧС РФ Александр Куренков - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Глава МЧС России прибыл в Курганскую область
Вчера, 04:44
 
РоссияКурганская областьВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Вадим ШумковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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