https://ria.ru/20230508/pozhary-1870455794.html

Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным

Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным - РИА Новости, 08.05.2023

Глава МЧС поговорил по телефону с Путиным

Глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил журналистам, что всем пострадавшим от пожаров в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T13:16

2023-05-08T13:16

2023-05-08T13:16

россия

курганская область

владимир путин

александр куренков (мчс)

вадим шумков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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КУРГАН, 8 мая - РИА Новости. Глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил журналистам, что всем пострадавшим от пожаров в Курганской области помогут. "Владимир Владимирович (Путин) так и сказал, что обязательно будем всем помогать", - сказал министр. "Президент пообещал поддержку - никого не бросим", - уточнил глава региона Вадим Шумков. В понедельник глава МЧС РФ прилетел с оперативной группой в Курганскую область, где был введен режим ЧС из-за природных пожаров. Он вместе с губернатором осмотрел пострадавшие от огня районы, проверил работу пунктов временного размещения и встретился с погорельцами, ответил на их вопросы. Глава МЧС Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков с места пожаров доложили президенту России Владимиру Путину о ситуации в регионе и о потенциальных угрозах, заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230508/pozhar-1870407149.html

россия

курганская область

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, курганская область, владимир путин, александр куренков (мчс), вадим шумков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии