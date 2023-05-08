https://ria.ru/20230508/pozhar-1870443109.html
В России за сутки потушили 176 природных пожаров
В России за сутки потушили 176 природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023
В России за сутки потушили 176 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 176 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T11:56
2023-05-08T11:56
2023-05-08T11:56
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 176 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 8 мая в стране действовали 154 лесных пожара на площади 93 301 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 60 пожаров на площади 54 083 гектара.
https://ria.ru/20230508/samolet-1870430260.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 176 природных пожаров
Авиалесоохрана: лесопожарные службы потушили 176 природных пожаров в России за сутки