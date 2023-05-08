https://ria.ru/20230508/pozhar-1870443109.html

В России за сутки потушили 176 природных пожаров

В России за сутки потушили 176 природных пожаров - РИА Новости, 08.05.2023

В России за сутки потушили 176 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 176 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T11:56

2023-05-08T11:56

2023-05-08T11:56

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 176 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана на сайте. К полуночи 8 мая в стране действовали 154 лесных пожара на площади 93 301 гектар, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Свердловской области - там действуют 60 пожаров на площади 54 083 гектара.

https://ria.ru/20230508/samolet-1870430260.html

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, природные пожары в россии