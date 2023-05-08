https://ria.ru/20230508/pozhar-1870436665.html

Под Тюменью сгорело более 20 жилых домов

Под Тюменью сгорело более 20 жилых домов - РИА Новости, 08.05.2023

Под Тюменью сгорело более 20 жилых домов

Пожары возникли в воскресенье в нескольких населенных пунктах Тюменского района Тюменской области, в результате огнем уничтожен 21 дом, повреждено 11 домов,... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T10:53

2023-05-08T10:53

2023-05-08T10:53

происшествия

тюменский район

тюменская область

тюмень

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ТЮМЕНЬ, 8 мая – РИА Новости. Пожары возникли в воскресенье в нескольких населенных пунктах Тюменского района Тюменской области, в результате огнем уничтожен 21 дом, повреждено 11 домов, сгорело или повреждено 130 построек, 5 частных объектов экономики, сообщила глава района Светлана Иванова в своем Telegram-канале. Начиная с 4 мая, пункты временного размещения района приняли 331 человека, в том числе 188 пенсионеров и 76 детей. По словам главы района, на утро 8 мая лесные пожары действуют в районе Муллашей, деревень Речкина, и Чаплык. В тушении задействована авиация, пожарная техника, работают пожарные, авиабаза, ДНД, десантники "Ямалспаса". Добровольцы заняты на дотушивании и окарауливании. В районе села Успенка открытого огня нет, ведётся окарауливание. На контроле ситуация по Салаирскому тракту. Дежурят пожарные и ассенизаторские машины, дружинники, добровольцы. Территорию возгорания проливают, окарауливают. В целом на утро понедельника, по данным информцентра правительства Тюменской области, в регионе продолжают действовать 12 лесных пожаров на площади 1179 га и 12 ландшафтных пожаров. На их тушении в общей сложности задействованы более 1200 человек, 340 единиц техники, 5 вертолетов и самолет Ил-76 с водосливными устройствами. Для ликвидации пожаров применяются пожарные поезда и боевая техника Минобороны РФ. В ликвидации лесных пожаров участвуют пожарные-десантники с Ямала, из Республики Коми и Карелии.

https://ria.ru/20230508/pozhar-1870417651.html

тюменский район

тюменская область

тюмень

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Ольга Фомченкова

происшествия, тюменский район, тюменская область, тюмень