https://ria.ru/20230508/pozhar-1870425064.html

Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" на Урале уменьшилась до 35 гектаров

Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" на Урале уменьшилась до 35 гектаров - РИА Новости, 08.05.2023

Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" на Урале уменьшилась до 35 гектаров

Площадь пожара в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области, по данным на 8 мая, уменьшилась до 35 гектаров, сообщила пресс-служба нацпарка в... РИА Новости, 08.05.2023

2023-05-08T09:38

2023-05-08T09:38

2023-05-08T09:38

происшествия

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Площадь пожара в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области, по данным на 8 мая, уменьшилась до 35 гектаров, сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram-канале. Как сообщалось, в нацпарке "Зигальга" тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков 4 мая. С огнем боролись более 100 человек. Площадь пожара увеличилась со 100 до 140 гектаров, позже сообщили, что огнем пройдено 1024 гектара. Прокуратура региона по факту пожара проводит проверку. Нацпарк сообщал 7 мая об уменьшении площади активного горения. С 6 мая в тушении участвуют прибывшие из Перми наземные силы Авиалесоохраны, уточняется в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет, добавляется в сообщении. Зигальга – один из крупнейших в Челябинской области горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Национальный парк "Зигальга" создан 18 ноября 2019 года. Благодаря этому под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.

https://ria.ru/20230507/dozhd-1870385368.html

челябинская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область