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Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" на Урале уменьшилась до 35 гектаров
Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" на Урале уменьшилась до 35 гектаров - РИА Новости, 08.05.2023
Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" на Урале уменьшилась до 35 гектаров
Площадь пожара в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области, по данным на 8 мая, уменьшилась до 35 гектаров, сообщила пресс-служба нацпарка в... РИА Новости, 08.05.2023
2023-05-08T09:38
2023-05-08T09:38
2023-05-08T09:38
происшествия
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости. Площадь пожара в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области, по данным на 8 мая, уменьшилась до 35 гектаров, сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram-канале. Как сообщалось, в нацпарке "Зигальга" тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков 4 мая. С огнем боролись более 100 человек. Площадь пожара увеличилась со 100 до 140 гектаров, позже сообщили, что огнем пройдено 1024 гектара. Прокуратура региона по факту пожара проводит проверку. Нацпарк сообщал 7 мая об уменьшении площади активного горения. С 6 мая в тушении участвуют прибывшие из Перми наземные силы Авиалесоохраны, уточняется в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет, добавляется в сообщении. Зигальга – один из крупнейших в Челябинской области горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Национальный парк "Зигальга" создан 18 ноября 2019 года. Благодаря этому под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.
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челябинская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область
Происшествия, Челябинская область
Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" на Урале уменьшилась до 35 гектаров
Площадь пожара в нацпарке "Зигальга" в Челябинской области уменьшилась с 93 до 35 гектаров
ЧЕЛЯБИНСК, 8 мая – РИА Новости.
Площадь пожара в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области, по данным на 8 мая, уменьшилась до 35 гектаров, сообщила пресс-служба нацпарка в Telegram-канале
.
Как сообщалось, в нацпарке "Зигальга" тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков 4 мая. С огнем боролись более 100 человек. Площадь пожара увеличилась со 100 до 140 гектаров, позже сообщили, что огнем пройдено 1024 гектара. Прокуратура региона по факту пожара проводит проверку. Нацпарк сообщал 7 мая об уменьшении площади активного горения.
«
"Площадь активного горения в национальном парке "Зигальга" за сутки к утру 8 мая уменьшилась с 93 до 35 гектаров. Для оценки ситуации сегодня территорию осмотрят с вертолета. Опашка пожара завершена", - говорится в сообщении.
С 6 мая в тушении участвуют прибывшие из Перми наземные силы Авиалесоохраны, уточняется в сообщении. Угрозы населенным пунктам нет, добавляется в сообщении.
Зигальга – один из крупнейших в Челябинской области горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Национальный парк "Зигальга" создан 18 ноября 2019 года. Благодаря этому под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.
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